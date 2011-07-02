G.Saray Barcelona'nın yıldızını kaptı

T24 - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Barcelona forması giyen Sloven guard Lakovic ile 2 senelik anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi, yapılan anlaşmayı şu şekilde duyurdu:





"Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2010-11 sezonunda Regal FC Barcelona forması giyen Sloven guard Jaka Lakovic ile 2 senelik kesin anlaşmaya varmıştır. Kariyerinin son 10 sezonunda Turkish Airlines Euroleague'de mücadele eden takımlarda yer alan 1.86 metre boyundaki sporcu, daha önce Slovenya'da Geoplin Slovan ile KRKA Novo Mesto, Yunanistan'da ise Panathinaikos için oynamıştı. Basketbol hayatı kupalarla dolu olan 32 yaşındaki Lakovic, bir numaralı pozisyonda görev yapıyor. Yeni sporcumuza Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz."



LAKOVIC'İN BAŞARILARI

Yunanistan Ligi Şampiyonluğu - (2003, 2004, 2005, 2006)

Yunanistan Kupası – (2003, 2005, 2006)

İspanya Ligi Şampiyonluğu – (2009)

İspanya Kral Kupası – (2007, 2010, 2011)

İspanya Süper Kupası – (2009, 2010)

Euroleague Şampiyonluğu – (2010)