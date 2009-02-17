G.Saray Avrupa'da 216. kez



Avrupa kupalarında yarın 216. maçına çıkacak olan Galatasaray geride kalan maçlarda 80 galibiyet, 82 yenilgi alırken, 53 maçta da eşitliği bozamadı.





UEFA Kupası 3. tur ilk maçında yarın Girondis De Boerdeaux ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 216. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 49, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Avrupa Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 215 maç oynadı.



2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 214 Avrupa Kupası maçında 80 galibiyet ve 82 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.



Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 284 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 314 gole engel olamadı.



GALATASARAY'IN GALİBİYETİ YOK



Galatasaray, Avrupa kupalarında üst üste 3. kez eşleştiği Fransa'nın Girondis De Bordeaux takımına karşı galibiyet elde edemedi.



Son 3 sezonda, yarınki karşılaşmayla birlikte Bordeaux ekibine karşı 4. maçını oynayacak sarı-kırmızılılar, 2 kez rakibine boyun eğerken, 1 de beraberlik elde edebildi.



2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere sona ererken, deplasmandaki maçı Galatasaray 3-1 yitirdi.



2007-2008 sezonunda UEFA Kupası 2. tur gruplarında deplasmanda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden de Fransız temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE YENMİŞTİ



Bordeaux ile eşleşen bir diğer Türk takımı Fenerbahçe, 1985-1986 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sahasında 0-0 berabere kaldığı Fransız ekibini deplasmanda 3-2 yenme başarısı gösterdi.



ARDA, JURIETTI KARŞI KARŞIYA



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında yapılan maçta Franck Jurietti'yle sorun yaşadı.



Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda 3-1 kaybettiği maçta Arda, hareketine sinirlendiği Juiretti'nin göğsüne kafa atmış ve 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Jurietti, halen Girondis De Bordeaux takımının kadrosunda bulunuyor ve ligde 14 Şubat'ta oynanan ve 1-1 sona eren Grenoble maçının kadrosunda yer aldı.



UEFA KUPASI'NDA 50. SINAV



Galatasaray, UEFA Kupası'nda Girondis De Bordeaux maçında, bu kulvardaki 50. karşılaşmasına çıkacak.



UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, tarihinde toplam 49 kez bu kupada sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 da yenilgi aldı.



GEÇMİŞİNİ ARIYOR



Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıyı 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, son yıllarda ise geçmişinden uzak bir performans sergiliyor.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yitiren ve taraftarında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeniden döndüğü UEFA Kupası'nda son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekmişti.



Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'nda 3. turda Villarreal'e elenirken, 2005-2006 sezonunda ise daha 1. turda Norveç'in Tromsö takımına kaybederek ''Tromsö faciası''nı yaşamaktan kurtulamadı.



Geçen sezon da UEFA Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefi olmasına karşın gruplardan çıkmayı başarmış, ancak teknik direktör Michael Skibbe'nin o zaman başında olduğu Bayer Leverkusen'e 0-0 ve 5-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamamıştı.



Bu sezon yaptığı önemli transferlerle Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak UEFA Kupası Finali'nde yer alınacağı hedefini koyarak, sarı-kırmızılı taraftarlarda önemli bir beklenti yarattı.



Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası'nda bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, sadece 1'ini kaybetti.

