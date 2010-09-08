G.Saray, Avrupa kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda

T24 - Galatasaray, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA-European Club Association) yönetim kuruluna girdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ECA Yıllık Genel Kurulu'nda, Galatasaray A.Ş. Genel Müdürü Ebru Köksal'ın ECA Yönetim Kurulu'na seçildiği belirtildi.



Toplam 151 üye kulübün temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ECA Genel Kurulu'nda yönetim kurulunu oluşturan 15 üyenin 11'i için seçimlerin yapıldığı aktarılırken, “Yapılan seçimlerde, Galatasaray'dan yönetim kuruluna seçilen Ebru Köksal, ECA Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra, Kurumsal İlişkiler Çalışma Grubu (Institutional Relations Working Group) Eş Başkanlığı görevini de üstlendi. Köksal bu görevini ECA Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile birlikte yürütecek” denildi.



Ayrıca, seçimler sonrasında genel kurulda bir konuşma yapan ECA Başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin, bir ilkin gerçekleştiğini ifade ederek, Avrupa futbol kurullarında ilk kez bir kadının yönetime seçildiğini söyleyip, Ebru Köksal'ı tebrik ettiği dile getirildi.



Genel kurulda, Galatasaray Kulübü olarak ECA Genel Kurulu seçimlerinde kendilerine destek veren UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerine de teşekkür edildi.

