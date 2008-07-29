G.Saray ateşe düştü

Turkcell Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 1 Ağustos'ta çekilecek olan 3. ön eleme turu kurasında belirlenecek. Kulüplerin son 5 yılda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılara göre yapılan puanlama sisteminde çok gerilerde kalan Galatasaray, seri başı olamadığı için kurada hayli zorlanacak. 15 muhtemel rakip arasında Liverpool, Barcelona, Arsenal, Juventus ve Fiorentina gibi devler var. 2. ön elemeden gelmesi muhtemel Glasgow, Basel, Panathinaikos ve Anderlecht gibi ekipler ise tam Aslan'ın dişine göre. 3. turda ilk maçlar 12/13, rövanş 26/27 Ağustos'ta oynanacak.



İşte muhtemel rakipler

Liverpool İngiltere

Barcelona İspanya

Arsenal İngiltere

Schalke Almanya

Juventus İtalya

* G.Rangers İskoçya

Marsilya Fransa

Steaua Bükreş Romanya

* Panathinaikos Yunanistan

* Basel İsviçre

Olympiakos Yunanistan

Shakhtar Ukrayna

*Anderlecht Belçika

Fiorentina İtalya

S.Moskova Rusya

* 2. ön elemeden gelmesi muhtemel rakipler

