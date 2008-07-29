T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray ateşe düştü

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3. ön eleme turunu geçmek isteyen Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor....

29 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24 - Turkcell Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 1 Ağustos'ta çekilecek olan 3. ön eleme turu kurasında belirlenecek. Kulüplerin son 5 yılda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılara göre yapılan puanlama sisteminde çok gerilerde kalan Galatasaray, seri başı olamadığı için kurada hayli zorlanacak. 15 muhtemel rakip arasında Liverpool, Barcelona, Arsenal, Juventus ve Fiorentina gibi devler var. 2. ön elemeden gelmesi muhtemel Glasgow, Basel, Panathinaikos ve Anderlecht gibi ekipler ise tam Aslan'ın dişine göre. 3. turda ilk maçlar 12/13, rövanş 26/27 Ağustos'ta oynanacak.


İşte muhtemel rakipler

Liverpool İngiltere
Barcelona İspanya
Arsenal İngiltere
Schalke Almanya
Juventus İtalya
* G.Rangers İskoçya
Marsilya Fransa
Steaua Bükreş Romanya
* Panathinaikos Yunanistan
* Basel İsviçre
Olympiakos Yunanistan
Shakhtar Ukrayna
*Anderlecht Belçika
Fiorentina İtalya
S.Moskova Rusya
* 2. ön elemeden gelmesi muhtemel rakipler

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24