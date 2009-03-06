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Spor

G.Saray aslarından yoksun çıktı

06 Mart 2009 02:00

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'deki Bursaspor maçına cezalı ve sakatlıklar nedeniyle aslarından yoksun çıktı.

Konyaspor maçında takımının tek golünü atan ve maçın kazanılmasında büyük etken olan Arda, bu karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle Bursaspor'a karşı forma giyemedi. Arda, ligde bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer almadı. Arda, 21 maçın 19'unda ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sabri cezası, Servet, Mehmet Topal, Emre Güngör, Servet ve Linderoth sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, kaleci Aykut, teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından kadroya alınmadı.

Yedek kaleci olarak bu sezon şans bulamayan Orkun, listede yer aldı. Ligde en son sezonun ilk yarısında oynayan Konyaspor maçında forma giyen Hasan Şaş da maçta ilk 11'de yer buldu.

Sakatlığı geçen Emre Aşık ise maçta ilk 11'de oynadı.

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