G.Saray Antalya'dan 3 puandan daha azlasını aldı

T24 - Spor Toto Süper Ligi'nde MP Antalyaspor karşısında zor da olsa çok önemli 3 puan kazanan Galatasaray'da Arda Baroş, Ayhan gibi oyuncuların yokluğu gözlerden kaçmadı. Eski Galatasaraylı ve Hürriyet gazetesi yazarı Hakan Ünsal, "Çok önemli eksiklere, sakatlara, takımın durumuna ve fikstüre bakınca, rakiplerin puan kaybettiği haftada bu galibiyetin değeri 3 puandan fazla. Hagi’nin takımı 4 hafta içinde ne kadar az puan kaybı yaparsa, o kadar çok şampiyonluk şansı olur" dedi.



Hürriyet gazetesinde Hakan Ünsal'ın "3 puandan fazlası" başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2010) yazısı şöyle:





Her takım 11 kişi oynar ama 3 oyuncu vardır ki, hem önemli pozisyonda oynarlar hem de takımın çehresini değiştirirler. Galatasaray’da bunlar Ayhan, Arda ve Baros.

Ayhan, defanstan top alır, yüzünü rakip alana döner ve oyunu başlatır. Arda, rakip alanda top alır, adam geçer ve pozisyon hazırlar. Baros, gelen pozisyonları genelde gol yapar ve maç kazandırır. Galatasaray, bu üç oyuncudan yoksun sahaya çıktı.

İster takımın omurgası, ister zincirin halkaları. Gerçek olan şu ki; Antalyaspor karşısında bu oyuncuların yokluğu G.Saray’ı sıradan bir takım haline getirdi. Mekanizmanın olmadığı ortamlarda yapılacak en iyi iş mücadele etmektir. Antalyaspor’un maçta iyi oynadığı ve Galatasaray alanında çok adamla olduğu anlar, G.Saray’ı en tehlikeli hale getirdiği dakikalardı. Derbidekine benzer kontra pozisyonlar bu sefer daha etkiliydi. Ayhan Akman’ın G.Saray için öneminin ne olduğu Antalyaspor karşısında daha belli oldu. Ayhan’sız Galatasaray, pas yapamayan ve oyuna hakim olamayan takımdı. Çok önemli eksiklere, sakatlara, takımın durumuna ve fikstüre bakınca, rakiplerin puan kaybettiği haftada bu galibiyetin değeri 3 puandan fazla. Hagi’nin takımı 4 hafta içinde ne kadar az puan kaybı yaparsa, o kadar çok şampiyonluk şansı olur.



Hagi ile beraber

G.Saray önce savunmayı düşünen, nasılsa gol atan bir takım olur.

Elano, Pino ve bitik Misimovic’ten bile faydalanan bir takım olur.

Defansif denilebilir ama bir sistemi ve futbol anlayışı olan bir takım olur.

Ali Sami Yen’de zor kaybeder, kaybettiğinde de rakibin gerçekten hak ettiği maçlar oynayan bir takım olur.



Kötü oyunun sebebi

Pas yapacak, sorumluluk alacak oyuncu eksikliği.

Eldeki tek etkili isim Pino’nun oyunun erken çıkması.

Misimovic’in oyundan çok sakızına konsantre olması.

Puan kaybetme korkusuyla panik yapma ve sakin kalamama.



Misimovic’i anlayamıyorum

Bir futbolcu sakız çiğneyebilir. Ama nasıl oluyor da maç devam ederken sakız şişirip, balon yapacak zamanı bulur anlaşılır gibi değil.



Beğendim

Hagi’den sonra her geçen gün daha iyiye giden Pino.



Beğenmedim

Ali Sami Yen’de panikleyen ve mahcup oynayan Galatasaray.



Dikkat

Galatasaray’ın fikstürü yarıştaki varlığını çok zorlayacak.



