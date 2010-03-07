G.Saray 4 eksikle Eskişehir'e gidiyor

T24 - Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak Galatasaray'da galibiyet hesapları yapılıyor.



Sarı-kırmızılı takım, Eskişehirspor deplasmanından 3 puanla dönebilmek için çalışmalarını sürdürürken, elindeki liderlik ve puan avantajını da devam ettirmek istiyor.



Eskişehirspor maçı öncesi Galatasaray'da, tedavileri süren Baros, Kewell, Hakan ve Gökhan takımdaki yerlerini alamayacaklar. Sarı-kırmızılı ekibin bugünkü son çalışmasında Baros ile Hakan takımdan ayrı olarak çalıştırılırken, Kewell ve Gökhan ise dinlendirildi.



Galatasaray takımı, bugün (7 Mart 2010) akşam saatlerinde özel uçakla Eskişehir'e gidecek.



Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.