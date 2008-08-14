G.Saray 2.maça bakıyor

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Skibbe rövanşa bakıyor

Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Galatasaray, kalabalık bir defans kurgusuna sahip olmasına karşın kalesini korumakta başarılı olamadı. İlk 13 dakikada kalesinde 2 gol birden gören sarı-kırmızılı ekip, adeta bir şok yaşadı. Daha sonra Nonda'nın golüyle farkı bire indiren Galatasaray, maçta etkili olmaya çalışırken, ilk yarıda 2-1'lik skora boyun eğmek durumunda kaldı.Maçta oldukça etkili gözüken ve mücadele gücü daha yüksek ekip olarak dikkat çeken Steaua Bükreş, Galatasaray kalesinde bulduğu fırsatları affetmedi. Önce Moreno, daha sonra da Nicolita ile gole giden Rumen temsilcisi, Nonda'nın golüne engel olamadı, ancak daha sona gelişen Galatasaray ataklarında da gole izin vermedi.İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, savunmasını güçlü tutarken, rakip kaleye organize ataklarla yüklenmeye çalıştı. Nonda ile ikinci golü de bularak eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, kendisine galibiyeti getirecek golü ise bir türlü bulamadı. Hızlı gelişen Steaua Bükreş ataklarında kalesini ikinci yarıda başarıyla koruyan Galatasaray, 2-0 geriden geldiği maçta 2-2'lik beraberliğe sevinmek zorunda kaldı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Laurent Duhamel xx, Stephane Duhamel x, Laurent Ugo xx (Fransa)Galatasaray: Aykut x, Emre Güngör xx (Dk. 67 Sabri x), Emre Aşık xx, Servet xx, Hakan Balta xx, Meira xx, Hasan xx (Dk. 78 Erhan x), Mehmet Topal x (Dk. 46 Barış xx), Arda xxx, Lincoln x, Nonda xxxSteaua Bükreş: Zapata xx, Golanski xx (Dk. 74 Nesu x), Goian x, Radoi xx, Marin xx, Nicolita xxx, Petre xx (Dk. 61 Ghionea x), Lovin xx, Toja xx (Dk. 81 Gomes x), Bernhardt xx, Moreno xxxGoller: Dk. 5 Moreno, Dk. 13 Nicolita (Steaua Bükreş), Dk. 19 ve Dk. 47 Nonda (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 43 Nicolita, Dk. 80 Radoi (Steaua Bükreş), Dk. 43 Hasan (Galatasaray)5. dakikada Setaua Bükreş, Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Aykut'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Bernhardt'a çarptıktan sonra Moreno'nun önünde kaldı. Bu oyuncu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-113. dakikada Steaua Bükreş, Galatasaray karşısında farkı ikiye çıkardı. Golanski'nin sağdan kullandığı uzun taç atışı sonrası, ceza sahası içinde Servet'in kafasından seken topu, Nicolita yaptığı vole vuruşla gole çevirdi: 0-219. dakikada Galatasaray, farkı bire indirmeyi başardı. Soldan Hakan Balta'nın ortaladığı topu ceza sahası içinde Meira yumuşatırken, meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Nonda, düzgün bir vuruşla kaleci Zapata'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-233. dakikada Golanski'nin sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde Moreno'dan önce yumruklayarak uzaklaştıran Aykut, kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.38. dakikada Arda'nın ara pasıyla bir anda kaleciye karşı karşıya kalan Lincoln, Golanski'nin müdahalesiyle yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Laurent Duhamel devam kararı verdi. Sarı-kırmızılılar, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.41. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan çalımlarla Steaua Bükreş ceza sahasına giren Arda'nın pasında, oldukça yakın mesafeden Nonda'nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Zapata müdahale ederken, daha sona defans topu kornere attı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Steaua Bükreş'in üstünlüğünde sona erdi.46. dakikada Lincoln ile Nonda'nın paslaşmasıyla ceza sahası önüne kadar gelen Galatasaray'da, Barış'ın vuruşu istediği gibi olmayınca top kaleci Zapata'da kaldı.47. dakikada Galatasaray Nonda'nın golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Soldan Arda'nın ortaladığı topa ceza sahası içinde kafayla şık bir vuruş yapan Nonda, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru eşitlemeyi başardı: 2-267. dakikada Hasan'ın pasıyla hareketlenen Nonda'nın, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Zapata'da kaldı.73. dakikada hızlı gelişen Steaua Bükreş atağında ceza yayı üzerinde Lovin sert vurdu, kaleci Aykut uzanarak topa müdahale etti. Pozisyonu takip eden Moreno'nun sağdan ortasında ise Nicolita arka direkte topu ıskaladı ve tehlike daha fazla büyümeden önlendi.85. dakikada Nicolita'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde Bernhardt kafayla sert bir vuruş yaparken, yerden seken top yandan az farkla auta çıktı.Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.