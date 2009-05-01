G.Saray - Schalke maçı B.Çekmece'de



Büyükçekmece Belediyesi tarafından göl kenarına yaptırılan stat görücüye çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, yönetici Levent Kızıl ile birlikte Büyükçekmece Stadı'na gelerek incelemelerde bulundu. tribünlere bakan ve stadın zeminini de gezen Özgener ve beraberindeki heyet "Bu stat buraya yakışmış" diye konuştu.



Ağustos ayında Galatasaray-Schalke özel maçıyla resmi açılışı planlanan ve 20 bin kişilik Büyükçekmece Stadı için Özgener şu ifadeleri kullandı:



"Güzel bir stad olmuş. En kısa zamanda da tam bitmiş halini görmeyi diliyorum. Zemini, kalitesi ve konumu da güzel. Bu arada Tepecik'in takımı da başarılı sonuçlar alıyor. Namağlup olarak 2. lige yükseldi. Stad, 2. lig maçlarının burada oynanabilecek şekilde tamamlanacak ve Türk futbolunun hizmetine girecek. Bu stad buraya yakışmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"









