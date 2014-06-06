GS Store davasında sanık savunması: Mağaza yanıyordu, ısınmaya gittim

Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunu kutladığı gece, Bağdat Caddesi'ndeki GS Store mağazasına saldırı davasının ilk duruşmasında, tutuklu 13 sanıktan 8'i tahliye edildi. Sanıkların savunmaları ise salondakileri güldürdü.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında, Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GS Store mağazasının saldırıya uğramasıyla ilgili 13 sanık hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 5'er yıl 8'er aydan 18'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

‘Olay yerine gitmedim, olayı da görmedim’

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu 13 sanık ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarının alındığı ve yaklaşık 2 saat süren duruşmada söz alan sanık Serkan Çeler, olay günü Fenerbahçe bayrağı satmak amacıyla Bağdat Caddesi'ne gittiğini belirterek, "Evli 4 çocuk babasıyım. Yolda yürürken polis arabası durdu yanımda. İfadeni alacağız dedi. Çantamda bayraklar vardı. 'Üzerimde Galatasaray 'a ait bir şey yok' dedim. Galatasaray dükkanının olduğu yerde bulunmadım, olayı da görmedim. Üzerimden de GS Store mağazasına ait bir şey çıkmadı zaten. Okuma yazmam da yok" dedi.

‘Olay yerine gittiğimde polisi aradım’

Sanık Yunus Zengin de olay günü çalıştığı inşatta kaldığını belirterek, "Gürültüyü duyunca birileri mağazanın yandığını söyledi. Olay yerine gidip polisi aradım. Onlar da olaydan haberdar olduğunu söyledi. Ben de yanmakta olan eşyaların içerisinden bir mont aldım, bir kaç parça tişört aldım. Polisler beni yakaladılar. Ben mağazaya girmedim. Hırsızlık kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.

‘Ateşin yandığını gördüm, ısınmak istedim’

Sanık Serkan Çelik de Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları için Bağdat Caddesi'ne gittiğini ifade ederek, "Yol üzerinde giderken ateşin yandığını gördüm, ıslanmıştım biraz ısınmak istedim. İçeriden bir kişi dışarıya eşyaları çıkarıyordu. Ben de yere düşen bir kaç parça eşyayı yakmasınlar diye aldım. İnsaniyet namına aldım. Başka bir kastım yoktu" dedi.

‘Eşe dosta veririz diye aldık’

Sanık Emre Turanlı da olay sırasında arkadaşı ile merak ettikleri için olay yerine gittiklerini belirterek, "Galatasaray forma ve malzemeleri etrafa saçılmıştı. Yola atılmış bir kaç eşyayı eşe dosta veririz diye aldık. Polis durdurdu. Üzerimizde eşyaları görünce de bizi yakaladılar. Ben mağazaya girmedim, zarar vermedim. Söz veriyorum bir daha böyle bir olaya karışmayacağım" şeklinde konuştu.

‘Galatasaray çakmağıyla

sigaramı bile yakmam’

Tutuklu sanıklardan Burak Kavakyanı ise "Hâkim Bey ben koyu Fenerbahçeliyim. Galatasaray ürünlerini beleş verseler almam zaten. Ben Galatasaray çakmağıyla sigaramı bile yakmam. Mağazadaki malzemeleri almamızın sebebi mahallemizde ihtiyacı olan birilerine vermekti. Çünkü yola atılmışlardı. Hakim bey ben öğrenciyim. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Bunun hırsızlık olduğunu bilsem elimi bile sürmezdim. Cahillik ettik. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

‘Zaten çöpten çıkan

elbiseleri giyiyoruz’

Sanık Mehmet Hacı Bozkurt da 8 yıldır kağıt toplayıcılığı yaptığını, mağazanın önünden birkaç adet tişört aldığını söyleyerek, "Mağazaya zarar vermedim. Ben ekmeğimin peşindeydim. Aileme bakıyorum. Ben ne Fenerbahçe ne GS Store taraftarıyım. Ben ekmek takımını tutuyorum" diye konuştu. Bakmakla yükümlü olduğu 8 kişinin olduğunu ifade eden sanık Ferhat Ataç ise, "Zaten çöpten çıkan elbiseleri giyiyoruz. Eşyaların etrafa atıldığını görünce yanmış olan elbiseleri aldım, mağazaya zarar vermedim" dedi. Bu sözler duruşmayı izleyenlerin duygulanmasına neden oldu. Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

‘Zarar: 826 bin 841 lira’

GS Store'nin avukatı da olay günü hem GS Sportif A.Ş'nin, hem de GS Store'nin bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş'nin yaklaşık 826 bin 841 lira zararı olduğunu ifade ederek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Sanık avukatı Harun Tigün ise, Fenerbahçe Kulübü'nün zararı giderdiği ya da gidereceği şeklinde basında haberler olduğunu, bu konunun kulübe sorulmasını talep etti.

13 sanıktan 8'i tahliye edildi

Mahkeme, üzerlerine atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumunu göz önüne alarak sanıklar Serkan Çeler, Yunus Zengin, Serkan Çelik, Mahsun Çelik, Emre Turanlı, Burak Kavakyanı, Erdal Gülsün ve Mahmut Gülsün'ün tahliyelerine karar verdi. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğunu kaydeden hakim, diğer sanıklar Engin Güzel, Ferhat Ataç, Mehmet Hanifi Yaman, Mehmet Hacı Bozkurt ve Uğur Tike'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan mahkeme, basında Fenerbahçe'nin zararı gidereceği ya da giderdiği yönündeki haberlerin olması nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yazı yazılarak GS Store'a zararın ödenip ödenmediği konusunun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2014 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor Kulübü arasında oynanan müsabaka sonrası Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store'un camlarının kırıldığı, içeriden alınan ürünlerin bir bölümünün işyeri önünde yakıldığı ve durum üzerine kolluk güçlerinin harekete geçtiği belirtildi. İddianamede, olay yeri incelemesinde işyerinin otomatik açılan kapısının zarar gördüğü ve çalışmadığı, iş yeri içerisinde cam kırıkları, yırtılmış ambalaj kartonları, dağıtılmış tezgahlar, dağıtılmış elektronik cihazlar görüldüğü, vitrin kısmının kırıldığı, bodrum katta bulunan rafların boş olduğu, ürünlerin yerlere saçıldığı ve bir rafın devrildiği belirtildi. Mağazanın kasa kısmında bulunan 2 bin 500 lira miktarındaki nakit paranın da hırsızlık fiiline konu olduğu kaydedilen iddianamede, yaşları 18 ile 27 arasında değişen 13 şüpheli hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamalarından 5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.