GS Şampiyonlar Kupası ilk maçında yenildi

T24 - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2010 IWBF Champions Cup B Grubu ilk maçında İtalya temsilcisi Lottomatica Elecom Sport Roma ile karşılaştı. Mücadeleden 85-81'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-kırmızılı takım, turnuvaya yenilgiyle başladı.



Mücadelenin hemen başında rakibine önemli bir üstünlük kuran Galatasaray, skorda 10-2 ile öne geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu bölümde yüksek şut isabeti ile hücum ederken Justin Eveson, Petr Tucek ve Hussein Haidari'den ciddi katkı aldı. Ancak ikinci bölümde Lottomatica Elecom Sport Roma, Galatasaray karşısındaki ilk reaksiyonunu gösterdi. İtalya temsilcisi, Bradley Ness'in önderliğinde farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. Buna rağmen çeyrek sonuna kadar kontrolü elinde tutan Galatasaray, skordaki üstünlüğünü devam ettirdi: 25-20.



İkinci çeyrek, Galatasaray ve Lottomatica Elecom Sport Roma'nın karşılıklı basketleriyle başladı. Petr Tucek, Galatasaray adına inisiyatif alan isimlerin başında geliyordu. Roma, rakibine Bradley Ness üzerinden karşılık vermeyi denedi ve hemen ardından üstünlüğü eline almaya başladı. Galatasaray'ın 38-35'lik skorla önde olduğu sekansı takiben 13-4'lük bir seri yakalayan İtalyan takımı, skoru kendi lehine 48-42'ye getirdi. Ancak kalan kısa sürede Tucek ve Eveson'un sayıları ile farkı bire indiren Galatasaray, soyunma odasına daha umutlu gitti: 47-48. İlk yarıda 20'şer dakika sahada kalan Tucek (21 sayı) ve Eveson'un yanı sıra (18 sayı), Hussein Haidari de yaptığı 12 asistle etkili isimlerden oldu.



Üçüncü çeyrekte Galatasaray'ın ilk 6 sayısı, Justin Eveson'dan geldi. Amine Moukhariq'in sayılarıyla ayakta duran Roma, bu bölümde etkili olmaya başlayarak üstünlüğünü 56-51'e kadar taşımayı başardı. Ferit Gümüş, takımı tekrar öne geçirse de, Moukrahiq'in hamlesiyle başlayan Roma atağı devam etti. Bu bölümde Audrey Cayol'un baskın performansı (4/4 iki sayı, 4/4 üç sayı), İtalya temsilcisini skorda 65-53 ile öne geçirdi. Rakibin serisini bitiren ise Justin Eveson oldu. Çeyreğin bitimine 2.52 saniye kala geri dönmeye çalışan Galatasaray, bu defa Bradley Ness'e engel olamadı. Roma, Avustralyalı sporcunun üst üste gelen sayılarıyla çeyreği 70-59 önde kapamayı başardı.



Son çeyrekte Justin Eveson ve Ferit Gümüş ile üst üste bulunan sayılar, İtalyan ekibi molaya zorladı. Molanın ardından Eveson'un basket ve faulden bulduğu üç sayı, Galatasaray'ı tekrar oyunun içine soktu. Son bölümde rakibini iyice köşeye sıkıştıran Sarı-kırmızılı takım, son üç dakikaya girilirken müthiş bir seri ile skoru 74'te eşitledi ve hemen ardından 77-74'lük üstünlük de geldi. Ancak son dakikasına 81-81 berabere girilen maçta Roma, karşılaşmadan 85-81 galip ayrılmayı başardı. İtalya temsilcisinde Bradley Ness 29 sayı, 8 ribaund, 7 asist ile oynadı. Audrey Cayol (20 sayı), Sandro Cherubini (14 sayı) ve Amine Moukhariq (14 sayı) galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Galatasaray'da Justin Eveson 13/16 saha içi isabeti, 33 sayı, 8 ribaund ve 9 asist, Petr Tucek 11/17 saha içi isabeti, 27 sayı, 7 ribaund ve 6 asist üretirken, Ferit Gümüş'ün 17 sayı ve Hussein Haidari'nin 13 asistlik performansı, galibiyet için yeterli olmadı.



Kupanın son 2 sezondaki şampiyonu Galatasaray, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 21.15'te İspanya takımı Fundosa Grupo ile karşılaşacak.





