GS, Ronaldinho'yu transfer ediyor

T24

Üstünel yemek yedi

Adnan Polat ’Büyük G.Saray Projesi’ için düğmeye bastı. Aslantepe’nin tamamlanmasıyla gelecek sezon Türk Telekom Arena’ya geçmeyi planlayan Polat başkanlığındaki yönetim o stada yakışacak bir takım kurmanın da peşinde. Hatta o takıma bir ’süper yıldız’ transferi için görüşmelere bile başladı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonunda kiralık anlaşmaları bitecek Jo ile dos Santos’un dışında Kewell’ın da mukavelesinin tamamlanmasıyla yabancı kontenjanı açılacak sarı-kırmızılılarda o süper yıldızın adı bile camiayı heyecanlandıracak cinsten: Ronaldinho...Milan Kulübü’yle başkan Adnan Polat’ın iş ilişkileri sayesinde (seramik) çok iyi diyaloğu bulunan G.Saray’da Roni hamlesini Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel ile yaptı. “Eşimle tatile gidiyorum” diyerek Milano’daki Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçından önceki cumartesi (13 Şubat) Milan 2. başkanı Adriano Galliani ve Sportif Direktör Ariedo Braida ile yemek yiyen Üstünel ilk teması kurdu.Ronaldinho karşılığında öncelikli olarak Elano+para (5 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam) isteyen Milan, Avrupa pazarında değeri oldukça yüksek olan Arda’yı da pazarlığa katmak istiyor. Milan’la esnek koşullarda bir pazarlık yapan sarı-kırmızılılar yeniden eski günlerine dönen ve ortaya koyduğu performansla da Milan’ı sırtlayan 30 yaşındaki yıldız ile görüşüyor. Taraflar anlaşma sağlarsa başkan Adnan Polat transferin bittiğini 20 Mart’ta ilan edecek ve takas da sezon sonunda gerçekleşecek. Adnan Polat’ın 27 Mart’taki Seçimli Genel Kurul öncesinde bu bombayı açıklayarak ne kadar büyük bir G.Saray yaratmak istediğini göstermek istiyor.Polat’ın son 5 yılda Avrupa’daki istikrarsız görüntüsüyle zedelenen UEFA Kupası kazanan vizyonu yeniden kazandırmak için giriştiği çabaysa oldukça maliyetli. Milan ekibinden sezonda 6.5 milyon Euro gelir elde eden Roni’nin sponsorlarla birlikte yıllık kazancı 10 milyon Euro’ya yakın.