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Spor

GS, Real Madrid ie Altıntop için söz kesti

Başkan Ünal Aysal’ın, yıldız futbolcu ile ilgili olarak “Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdiği öğrenildi

19 Nisan 2012 21:56

 

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray’da, transfer sezonunun ilk bombasını patlatmak isteyen yönetim, şimdiden kolları sıvadı. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde büyük hedefleri olan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktörleri Fatih Terim’in en çok beğendiği yerli yıldızlardan biri olan Real Madrid’li Hamit Altıntop ile söz kesti.
 
Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen transfer harekatı için başkan Ünal Aysal’ın tüm yetkiyi futbol komitesine verdiği ve Terim’in alınmasını istediği milli yıldız için “Ne gerekiyorsa mutlaka yapın” diye talimat verdiği de bildirildi. Hamit Altıntop’u transfer ederek hem taraftarlarına hem de Fatih Terim’e büyük bir sürpriz yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin, İspanyol kulübü ile gerçekleştirdiği ilk temasın oldukça olumlu geçtiği, son olarak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eski takımı Bayern Münih’e karşı da forma giyemeyen Hamit’in, bonservis bedelsiz olarak serbest bırakılabileceği de vurgulandı.
 
Altıntop ile yapılan görüşmelerde de anlaşma sağlayan Cimbom’un, bu transferi Haziran ayı içerisinde resmileştirmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun da Trabzonspor’da oynayan kardeşi Halil gibi kariyerini Türkiye’de devam ettirmek istemesi, ayrıca Fatih Terimile çalışmayı seçmesi sebebiyle, bu transfere istekli olduğu belirtiliyor. Hamit Altıntop’un, Mourinho’nun kendisi hakkında alacağı son kararın ardından G.Saray’a imza atması bekleniyor.

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