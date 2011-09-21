GS Muslera'yı kaybetti, 1 puanı kurtardı

T24



İKİNCİ YARI



Galatasaray kalecisi Muslerai maçın 13. dakikasında, ceza alanı ön çizgisinde Shelton'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.Maçın henüz 13. dakikasında, ceza sahası dışında rakibe yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gören kalecisi Muslera'yı kaybeden Galatasaray, 1 puanı Mello ile kurtardı. Brezilyalı futbolcu, 73'te Erdem Özgenç'in golüne 81'de kazanılan penaltıyı gole çevirerek yanıt verdi.Lige İstanbul Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan, Samsunspor'u mağlup ederek üç puanla tanışan Galatasaray ilk beraberliğini alırken, Karabükspor ise Sivas galibiyetinin ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ne kaybetmişti.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2011-2012 sezonundaki üçüncü maçına Kardemir Karabükspor deplasmanında çıkarken, Samsunspor maçında ayak bileği burkulan Eboue bu maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Servet Çetin, Çağlar Birinci ve Aykut Erçetin ise kadroya dahil edilmedi.Sezon öncesi Galatasaray'dan Kardemir Karabükspor'a kiralık olarak gelen Mehmet Batdal, eski takımına karşı 18 kişilik kadroda yerini aldı. Kırmızı-mavili takımda her zaman ilk 11'de görmeye alıştığımız Muhammet Özdin sakatlığı, Anthony Seric ise yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer alamadı.Karşılaşmanın 14. dakikasında Galatasaray, kaleci Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karabükspor yarı alanının gerisinden atılan uzun pasta, Shelton, ceza alanı dışında topla buluşmak istersen, kalesini terkeden Muslera'nın kontrolsüz hareketinin ardından iki oyuncu da yerde kaldı.Hakem Bünyamin Gezer, Muslera'ya kırmızı kart gösterirken, bu pozisyonda da sakatlık geçirdi ve saha kenarına sedye ile getirildi.Muslera'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasının ardından Galatasaray'da Fatih Terim, Riera'yı oyundan alırken, kaleci Ufuk Ceylan girdi.Karşılaşmanın 23. dakikasında soldan içeri giren Shelton'ın vuruşunda kaleci Ufuk Ceylan topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mehmet Çakır'ın, altı pas içinden vuruşunda top auta gitti.29. dakikada Elmander'in düşürülmesinin ardından Galatasaray, kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan frikik kullandı. Kazım'ın sert vuruşunda top auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Galatasaray, ikinci 45 dakikaya Sercan, Sabri değişikliği ile başladı.İkinci yarıya Karabükspor etkili başladı. İlk dakika dolmadan ceza alanından İlhan Parlak'ın sert şutunu kaleci Ufuk Ceylan son anda kurtardı.Dakikalar 52'yi gösterdiğinde, oyuna ikinci yarıda dahil olan Sabri, sağ kanattan altı pasa yerden sert bir orta yaptı. Topa hiçbir sarı kırmızılı oyuncu dokunamayınca tehlike büyümeden uzaklaştırıldı.57. dakikada Karabükspor'da Mehmet Çakır oyundan çıktı, Rıdvan Şimşek oyuna girdi.Karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlık geçiren Eboue, tedavisinin saha kenarında yapılmasının ardından oyuna devam etti.67. dakikada topu elle kontrol eden Karabüksporlu Shelton sarı kart gördü.Ve 73. dakikada Karabükspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza yayına doğru topu süren Erdem, ceza sahasının dışından sol ayağı ile sert vurdu ve kaleci Ufuk'un bakışları arasında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.81. dakikada Emmanuel Eboue'nin yerine oyuna dahil olan Milan Baros, oyuna girdiği gibi ceza alanında düşürüldü ve hakem Bünyamin Gezer, tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.Penaltı vuruşundan Melo ile golü bulan Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi.Kalan dakikalarda eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.