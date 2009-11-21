'GS ligden çekilmeli'

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın cezalı basketbolcuyu başka oyuncunun forması ile oynatmasının yankıları sürüyor.



Galatasaraylı olarak bilinen gazeteci Mehmet Ali Birand, Posta gazetesinde yayımlanan yazısında "Galatasaray'ın kendi kararı ile ligden çekilmesi gerektiğini söylerken, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren ise olay için "korkunç skandal, rezalet" olarak değerlendirdi.





Mehmet Ali Birand: "GS ligden, kendi kararıyla çekilmeli"

Yazıklar olsun. GS Basketbol takımının tüm yöneticileri, sarı kırmızılı formaya ihanet ettiler. Cezalı bir sporcuyu, başka birinin formasıyla oynatma deliliğini yaptılar. İnanamıyorum.



Nasıl olur da, farkedilmeyeceğini sanabilirler. Hadi kendileri olabilir de, başkalarını da ahmak yerine koymalarını anlayabilmiş değilim.



Avrupada, Türkiye’yi çağrıştıran bir markadan söz ediyorum. Bu adamları oralara oturtanlara da binlerce defa yazıklar olsun.



Peki, şimdi ne olacak?

Basketbol Federasyonu, GS’ı ligden ihrraç kararı alabilir ve kimse de birşey söyleyemez.

GS kulüp yönetimi bu kararı beklememeli.

Koskoca bir camiayı böyle bir duruma düşürmemeli.

Bu kararı beklemeden, yönetim basket takımını ligden çekmeli ve kendi kendini cezalandırmalı. Federasyonun kararını beklemek, tüm GS’lıların onurunu kıracaktır.

Karşı karşıya kalınan manzara öylesine kırıcı ve aşağılayıcı ki, yönetim böylesine dramatik bir adım atarak, GS camiasının kırılan gururunu biran olsan tamir edebilir. Yoksa, basket bölümünde bu şuçu işleyenlere el çektirmek yetmez.



Faruk Süren: "Galatasaray Ligden çekilmeli"

Süren, “Korkunç skandal, rezalet! 104 yıllık müessesenin ismini bu kadar kirletmek kimsenin hakkı değildir... Kurumsal kültürümüze uymayan bir sahtekarlık var ortada… 2-3 profesyonelin işine son vermekle bu iş kapatılamaz, çok ağır yüktür! Neye niçin sahtekarlık yapılıyor? Sahtekarlık ile elde edilen başarının ne değeri olabilir ki? Hangi amaca hizmet ediyor? Profesyonellere Galatasaray etiğini yansıtamamışız. Sadece profesyonellerin hatası değil ki! Bu işleri yapmaya dönük müsamahalı bir hava mı var acaba kulüpte?Galatasaray’ın müşterek aklı divanda ortaya çıkacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa ona herkes saygı duyacaktır. Ben olsam şu an kamuoyuna karşı üzüntümüzü belirtecek kararlar alırdım. Mahcubiyetimizi geniş tabakaya anlatmak zorunda kalırdım. En ifrat seçenek dahil! Takımı ligden çekmek, seneye ikinci ligden başlamak dahil…” dedi.