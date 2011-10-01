-GS ile Ankaragücü 93. randevuda İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Galatasaray ile Ankaragücü, lig tarihinde yarın 93. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 92 maçta Galatasaray'ın galibiyet sayısında 57-16 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın attığı toplam 186 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Ankaragücü, İstanbul'da 4-2, Ankara'da da 3-2'lik sonuçlarla kazandı. Galatasaray ile Ankaragücü, lig tarihinde şimdiye dek Ankara'da 46 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 22-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 72, Ankaragücü 48 gol attı. İki takım arasında ligde yapılan son 4 maçın 3'ünü Ankaragücü, 1'ini Galatasaray kazandı. Başkent temsilcisi geçen sezon ki her iki maçın yanı sıra, 2009-2010 sezonunda Ankara'daki maçtan galip ayrılırken, Galatasaray, 2009-2010'da kendi evinde galip geldi. Galatasaray, Ankaragücü karşısında lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 1992-1993 sezonun son haftasında, Ankara'da 8-0 yenerek elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon olarak kapatmıştı. ''Cim Bom'' ayrıca, 1995-1996 ve 1999-2000 sezonlarında 5-0'lık farklı skorlu galibiyetler elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Ankara'daki maçta 3-0 ile elde etti.