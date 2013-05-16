GS, F.Bahçe taraftarını yalanladı; FB'yi zor duruma düşüren fotoğraf...

Fenerbahçe yöneticileri Deniz Tolga Aytöre ve Ömer Temelli'nin dün öğle saatlerinde düzenlediği ve muzu sallayan 2 taraftarın da katıldığı basın toplantısında, muzun Muslera ısınırken gösterildiği vurgulanmış ve ırkçılığın 'palavra' olduğunun altı çizilmişti.

Ancak daha sonra Türk Telekom tribününden bir taraftarın çektiği görüntüler sosyal medyayı salladı. Bu görüntülerde G.Saraylı futbolcular sahada ısınırken bir taraftarın elinde görünenin muz olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den açıklama

"Kulübümüz tarafından 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan basın toplantısında;

Kulübümüz ve ülkemiz açısından oluşturulmaya çalışılan ırkçılık algısı kesin bir dille reddedilmiş, bu yöndeki tavrımız açık ve net olarak ortaya konmuştur.

Toplantıda özenle ve sadece kaynağı, sıhhati ve aktörleri belirli olan ve son 48 saatlik süre zarfında kamuoyuna servis edilen görüntü ve kişilerle sınırlı kalınarak çok tehlikeli sonuçlara ulaşabilecek bu algı bertaraf edilmeye çalışılmıştır.

Toplantıyı müteakiben özellikle sosyal medya ekseninde kaynağı, sıhhati ve amacı bilgimiz dahilinde olmayan bir takım görüntüler kamuoyuna servis edilmiş ve edilmektedir.

Konunun hassasiyeti ve kulübümüzün toplantıda vermiş olduğu mesajlar açık ve nettir. Kulübümüz bu kararlarının sonuna kadar arkasındadır.

Resmi niteliğinden şüphe duyulmayacak ve algı kirliliği yaratmaya yönelik olmayan görüntü ve belgelerin varlığı halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün benzeri görülmemiş nitelikteki en sert tedbir ve kararları alacağı şüphesizdir.

Bununla birlikte bu niteliğe haiz olmayan hiçbir görüntü ve belge üzerinde yapılan tartışmalara taraf olmayacağımızı hatırlatır, bu tartışmaların sonucunda Türkiye'nin zarar göreceği gerçeği ve ikazını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla



