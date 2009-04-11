GS-FB maçına basın ordusu akacak

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak 2009'un ilk derbi maçı, spor medyasının gündeminde ilk sırayı oluşturuyor.



Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) toplam 306 gazeteci akredite oldu.



Dev maçta basın tribününde 203, saha kenarında ise 103 medya mensubu görev yapacak.



Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maç için 5 Brezilyalı, 5 Alman, 2 de Sırp olmak üzere toplam 12 yabancı gazetecinin akredite olduğu bildirildi.



Bu arada, TSYD yetkilileri, derbiye gösterilen yoğun talep nedeniyle çok sayıda akredite başvurusunu da geri çevirmek zorunda kaldıklarını açıkladılar.

