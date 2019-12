-Gs, Engin Baytar'ın transferini Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu Engin Baytar'ın transferini Borsa'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Engin'e iki sezon için 400 bin avro sabit ücret ve her sezon için 15 bin avro maç başı ücret ödeyecek. Engin, 2011-2012 sezonunda 20 ve daha fazla resmi maçta yer alırsa her iki sezonda alacağı sabit transfer ücreti 400 bin avro yerine 600 bin avro olacak. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazıda, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Engin Baytar ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı bildirilerek, ''Trabzonspor profesyonel futbolcularından Engin Baytar ile 2011-2012 sezonundan başlamak üzere iki futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun eski kulübü Trabzonspor'a 1.100.000 avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarının her biri için 400.000 avro sabit transfer ücreti ve her sezon için 15.000 avro maç başı ücreti ödenecektir. 2011-2012 sezonunda futbolcu eğer 20 ve daha fazla resmi müsabaka yer almış olur ise her iki sezonda da alacağı sabit transfer ücreti 400.000 avro yerine 600.000 avro olacaktır'' denildi.