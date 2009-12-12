T24 - Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında, Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın kötü oynamasına rağmen 3 puanı aldığını söyledi.



GS, çok ilginç bir galibiyet elde etti diyen Dilmen'in, Milliyet gazetesinde bugün (12.12.2009) yayımlanan yazısı:



Üç maçtır kazanamayan, demoralize Galatasaray, moralli Antalyaspor karşısında deplasmanda çok ilginç bir galibiyet elde etti.



Antalya’da iki gündür yağan yağmur belli ki oyunun sonunda sahayı ağırlaştıracaktı. Bu yüzden Galatasaray oyunun başlarında işi bitirmek için önde baskı kurmak istedi. Ama ilk duran topta hiç çalışılmadığı halde ofsayt taktiği yapınca golü yediler. Hatta ikincide de ofsayt taktiği yüzünden gol geldi. Oyuncuların bu ofsayt taktiğini daha önce denemedikleri o kadar kendini gösterdi ki, bunu nasıl yaptılar anlayamadım. Zaten ilk kez bu dörtlü savunma yan yana oynadı. Caner, Hakan Balta, Servet ve Uğur’u daha önce birlikte gören olmamıştır herhalde. Duran toplarda eğer ofsayt taktiği uygulayacaksanız, hafta boyunca bunun egzersizlerini yapacaksınız. Çünkü bu dikkat gereken bir taktik. Bu iki şok gol, - ki iki golde de savunma lideri Servet takımı öne çıkarmıştır - Galatasaray’ın savunmasını iyice ileri çıkarmasına yol açtı.



Galatasaray arkada daha büyük boşluklar verecek derken, Kewell ve Keita’nın rakibin üzerine giderken çok etkili olması sıkıntıyı azalttı. İlk yarıda gelen gol de Galatasaray’ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını sağladı.



Galatasaray ikinci yarıda da çok baskılı oynuyor ama bu kez pozisyon bulamıyordu. Necati’nin direkten dönen kafa vuruşundan sonra, savunmayı üçe üç yakalamışken kaptırılan topun dönüşte gol getirmesi Antalyaspor’un direncini kırdı. Ardından Keita tam oyundan çıkmak isterken, galibiyet golünün pasını attı.



Teknik Direktör Frank Rijkaard, daha sonraki bölümde sürekli oyuncu değişiklikleri ile maçı tutmak istedi. Bu çok doğaldı. 2-0 geride gelip oyunu 3-2’ye taşımak ister istemez yorgunluğu da beraberinde getirmişti. Rijkaard’ın hamleleri doğru olsa da top tutması, arkadaşlarını dinlendirmesi için sahaya sürülen Nonda’nın hemen hemen bütün topları rakibe vermesi sorun yarattı. Nonda yarar yerine, takıma yük bindirdi.



Aslında maç iki takıma da gitti, geldi. Ama son gülen Galatasaray’dı. İyi oynamasalar da alınan üç puan ve arzu onlar adına önemli bir artıydı.



Hakem Deniz Çoban çok iyi bir yönetim gösterdi.