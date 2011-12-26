GS Başkanı Aysal, FB'yi topa tuttu

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 'şike yapan düşürülür' maddesinin değişmesini isteyen Fenerbahçe'yi topa tuttu. "Tutturmuşlar 'biz Fenerbahçe Cumhuriyetiyiz' diye. Burada tek bir cumhuriyet var, o da Türkiye Cumhuriyeti. Biz böyle işlerin içinde olursak, o kanunlar bize de uygulansın. İstiyorlarsa değiştirsinler, ama sonuçlarına katlanırlar."



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, şike soruşturması sürecindeki en ağır konuşmasını dün yaptı. Aysal, ‘şike yapan takım küme düşürülür’ hükmünün yer aldığı Futbol Disiplin Talimatı’nın 58. maddesinin değiştirilmesini isteyen Fenerbahçe yöneticilerini eleştiri bombardımanına tuttu. Aysal, şu mesajları verdi:



“Türk futbolunun baş aktörleri olarak bizler, kanunları ve kuralları değiştirmeyi bir yana bırakıp, kendimizin spora, futbola bakış açısını ve süregelen düşünce yapımızı değiştirmeliyiz. Bence Türk futbolunun kurtuluşu ve kavga ortamının yok olması için tek yol budur.



Fenerbahçeliler kendilerini koruma içgüdüsüne giriyor. Buna ihtiyaçları yok. Kaldı ki, bugün hala kimsenin suçu yargı önünde kesinleşmiş değil. Aceleci davranıyorlar, bu da prestijlerine zarar veriyor. Bakın; ikide bir Galatasaray’ın adını ortaya atmasınlar. Biz taraf değiliz. Bizim için kurallar önemlidir. Futbol Federasyonu’nun kuralları Ahmet’e başka Mehmet’e başka olamaz. Fenerbahçe hala ‘biz büyük camiayız, bize bir şey olmaz’ diyor. Herkese sesleniyorum; kurumlara ve kurallara saygı duymalıyız. Kuralları kendimize göre değiştirmeye kalkarsak bu işin içinden çıkamayız.





'Fenerbahçe’nin prestijini düşürüyorlar'



Fenerbahçe yöneticilerin yaptıkları açıklamalar bence Fenerbahçe’nin prestijini düşürüyor. Fenerbahçe Türkiye’nin önemli, prestijli markalarından biri, yazık oluyor. Bizim tek çabamız Türkiye’de futbolun marka değerini yükseltmek. Bunu da birilerinin üzerine basarak, birilerini çiğneyerek değil, el ele vererek dostluk içinde yapmalıyız.



Sporda Şiddet Kanunu’nun değişmesi sürecinde kimsenin önünde durmadık çünkü bu kanunda adaletsizlikler olduğuna inanıyorduk. Ama 58. maddenin değiştirilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü bu Türk futboluna büyük zarar verir. Tutturmuşlar ‘biz Fenerbahçe Cumhuriyeti’yiz’ diye. Ama bence gözardı ettikleri birşey var; burada tek bir cumhuriyet vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti.





'Doğru bildiklerimizden asla şaşmayız'



İkide bir Galatasaray adını ortaya atmaları Galatasaray-Fenerbahçe sürtüşmesine sebep oluyor. Biz sporu yıllardır süren bu kavga ve sürtüşme ortamından çıkarmak istiyoruz. Bu yolda da kimsenin oyununa alet olmayız, dolduruşa gelmeyiz. Nihat Özdemir sık sık ‘biz 17 kulüp 58. maddenin değişmesini istiyoruz, sadece Galatasaray tek kaldı; yarın öbür gün Galatasaray’a da lazım olacak’ diyor. Biz tek başımıza da kalsak, ilkelerimizden ve doğru bildiklerimizden ödün vermeyiz. Biz de böyle işlerin içinde olursak, kanunlar ve kurallar bize de uygulansın. Onlar eğer gerçekten inanıyorlarsa 58. maddeyi değiştirsinler, ama sonuçlarına da katlanırlar.





