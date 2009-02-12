GS, Avrupa'da en popüler Türk takımı

Almanya'nın pazarlama şirketlerinden Sport Markt'ın yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en popüler takımları sıralamasında Galatasaray 15., Fenerbahçe 17. sırada yer alıyor.





Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde, "Avrupa'daki en popüler Türk takımı Galatasaray" başlığıyla verilen araştırmaya göre, "Football Top 20" adı altında 16 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma ve anket sonrasında, Avrupa'da en çok taraftar ve hayran kitlesine sahip olan kulüpler belirlendi.



Galatasaray'ın Avrupa çapında 9 milyon hayran ve taraftar kitlesiyle 15. sıraya yükseldiği belirtilerek, ilk 20 takım içinde yüzde 54 ile en çok kadın taraftar oranına sahip kulübün de Galatasaray olduğu bildirildi. Bayan taraftar sıralamasında Galatasaray'ı yüzde 50 ile Milan'ın izlediği kaydedildi.



Avrupa’nın en popüler 20 kulübü



"Avrupa'nın En Popüler 20 Kulübü" sıralamasında ilk sırada 44,2 milyon hayran ve taraftar kitlesiyle İspanya'nın Barcelona takımı yer alıyor.



"Avrupa'nın En Popüler 20 Kulübü" sıralaması ile hayran ve taraftar kitlesi sayısı şöyle:



1. Barcelona: 44,2 milyon

2. Real Madrid: 41 milyon

3. Manchester United: 37,6 milyon

4. Chelsea: 25,6 milyon

5. Zenit: 23,9 milyon

6. Liverpool: 23 milyon

7. Arsenal: 21,3 milyon

8. Milan: 21 milyon

9. Bayern Münih: 19,8 milyon

10. Juventus: 17,5 milyon

11. CSKA Moskova: 11,1 milyon

12. Inter: 10,3 milyon

13. Olympique Lyon: 9,4 milyon

14. Olympique Marsilya: 9,4 milyon

15. Galatasaray: 9 milyon

16. Spartak Moskova: 8,1 milyon

17. Fenerbahçe: 7,3 milyon

18. Wisla Krakow: 6,5 milyon

19. Ajax: 6,5 milyon

20. Dinamo Moskova: 5,7 milyon

