GS, Avrupa'da en popüler Türk takımı

Almanya'nın pazarlama şirketlerinden Sport Markt'ın yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en popüler takımları sıralamasında Galatasaray 15., Fenerbahçe 17. sırada yer alıyor.
Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde, "Avrupa'daki en popüler Türk takımı Galatasaray" başlığıyla verilen araştırmaya göre, "Football Top 20" adı altında 16 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma ve anket sonrasında, Avrupa'da en çok taraftar ve hayran kitlesine sahip olan kulüpler belirlendi.
Galatasaray'ın Avrupa çapında 9 milyon hayran ve taraftar kitlesiyle 15. sıraya yükseldiği belirtilerek, ilk 20 takım içinde yüzde 54 ile en çok kadın taraftar oranına sahip kulübün de Galatasaray olduğu bildirildi. Bayan taraftar sıralamasında Galatasaray'ı yüzde 50 ile Milan'ın izlediği kaydedildi.
Avrupa’nın en popüler 20 kulübü
"Avrupa'nın En Popüler 20 Kulübü" sıralamasında ilk sırada 44,2 milyon hayran ve taraftar kitlesiyle İspanya'nın Barcelona takımı yer alıyor.
"Avrupa'nın En Popüler 20 Kulübü" sıralaması ile hayran ve taraftar kitlesi sayısı şöyle:
1. Barcelona: 44,2 milyon
2. Real Madrid: 41 milyon
3. Manchester United: 37,6 milyon
4. Chelsea: 25,6 milyon
5. Zenit: 23,9 milyon
6. Liverpool: 23 milyon
7. Arsenal: 21,3 milyon
8. Milan: 21 milyon
9. Bayern Münih: 19,8 milyon
10. Juventus: 17,5 milyon
11. CSKA Moskova: 11,1 milyon
12. Inter: 10,3 milyon
13. Olympique Lyon: 9,4 milyon
14. Olympique Marsilya: 9,4 milyon
15. Galatasaray: 9 milyon
16. Spartak Moskova: 8,1 milyon
17. Fenerbahçe: 7,3 milyon
18. Wisla Krakow: 6,5 milyon
19. Ajax: 6,5 milyon
20. Dinamo Moskova: 5,7 milyon