GS, aradığını İtalya'da buldu

T24 - Başkan Adnan Polat'ın "Orta saha transferine yoğunlaştık" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu.



Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdüren ve Miroslav Stoch'u ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra Arsenal'in Kamerunlu yıldızı Alex Song'un transferini de neticelendiremeyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 27 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Ledesma ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Lazio'yla 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ledesma ve menajeri Vincenzo D'ippolito, İtalya'da Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yapacak.



Öncelikli tercihinin İtalya'da kalmak olduğunu yakın çevresine anlatan Ledesma'nın, İtalyan ekipleri Juventus ve Genova'dan transfer teklifleri aldığı ifade ediliyor.



24 Eylül 1982 Buenos Aires doğumlu, 1.80 metre boyundaki Ledesma, orta sahada hücuma dönük oynuyor. Her iki ayağını da kullanan Ledesma, uzun mesafeden attığı gollerle de taraftarların sevdiği bir isim olarak biliniyor.



2008 yılında İtalyan bir bayanla evlenen Ledesma, İtalyan vatandaşlığına geçme hakkını kazanmıştı. Futbola Boja Juniors'ın genç takımlarında başlayan Ledesma, 2001-2006 yılları arasında Lecce'de forma giydikten sonra Lazio'ya transfer olmuştu. Ledesma'nın ismi geçtiğimiz yıllarda da özellikle Cassio Lincoln ayrıldıktan sonra Galatasaray'la anılmıştı.





