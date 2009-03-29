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Spor

Gruplarda toplu sonuçlar

29 Mart 2009 02:00


2010 Dünya Kupası Avrupa Grubu eleme maçlarında Almanya kendi evinde Liechtenstein’ı, Letonya da deplasmanda Lüksemburg’u aynı skorla 4-0 ile geçerken, Hollanda da İskoçya’yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplam 20 maç oynandı. 1. grupta Danimarka, 2. grupta Yunanistan, 3. grupta Kuzey İrlanda, 4. grupta Almanya, 5. grupta İspanya, 6. grupta İngiltere, 7. grupta Sırbistan, 8. grupta İtalya ve 9. grupta Hollanda liderliklerini korudu.

Toplu sonuçlar ise şöyle;

1. GRUP
Malta-Danimarka: 0-3
Arnavutluk-Macaristan: 0-1
Portekiz-İsveç: 0-0

2. GRUP
Lüksemburg-Letonya: 0-4
Moldova-İsviçre: 0-2
İsrail-Yunanistan: 1-1

3. GRUP
Kuzey İrlanda-Polonya: 3-2
Slovenya-Çek Cumhuriyeti: 0-0

4. GRUP
Rusya-Azerbeycan: 2-0
Wales-Finlandiya: 0-2
Almanya-Liechtenstein: 4-0

5. GRUP
Ermenistan-Estonya: 2-2
Belçika-Bosna Hersek: 2-4
İspanya-Türkiye: 1-0

7. GRUP
Romanya-Sırbıstan: 2-3
Letonya-Fransa: 0-1

8. GRUP
Kıbrıs Rum Kesimi-Georgia: 2-1
İrlanda-Bulgaristan: 1-1
Montenegro-İtalya: 0-2

9. GRUP
Hollanda-İskoçya: 3-0

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