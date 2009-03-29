Gruplarda toplu sonuçlar



2010 Dünya Kupası Avrupa Grubu eleme maçlarında Almanya kendi evinde Liechtenstein’ı, Letonya da deplasmanda Lüksemburg’u aynı skorla 4-0 ile geçerken, Hollanda da İskoçya’yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplam 20 maç oynandı. 1. grupta Danimarka, 2. grupta Yunanistan, 3. grupta Kuzey İrlanda, 4. grupta Almanya, 5. grupta İspanya, 6. grupta İngiltere, 7. grupta Sırbistan, 8. grupta İtalya ve 9. grupta Hollanda liderliklerini korudu.



Toplu sonuçlar ise şöyle;



1. GRUP

Malta-Danimarka: 0-3

Arnavutluk-Macaristan: 0-1

Portekiz-İsveç: 0-0



2. GRUP

Lüksemburg-Letonya: 0-4

Moldova-İsviçre: 0-2

İsrail-Yunanistan: 1-1



3. GRUP

Kuzey İrlanda-Polonya: 3-2

Slovenya-Çek Cumhuriyeti: 0-0



4. GRUP

Rusya-Azerbeycan: 2-0

Wales-Finlandiya: 0-2

Almanya-Liechtenstein: 4-0



5. GRUP

Ermenistan-Estonya: 2-2

Belçika-Bosna Hersek: 2-4

İspanya-Türkiye: 1-0



7. GRUP

Romanya-Sırbıstan: 2-3

Letonya-Fransa: 0-1



8. GRUP

Kıbrıs Rum Kesimi-Georgia: 2-1

İrlanda-Bulgaristan: 1-1

Montenegro-İtalya: 0-2



9. GRUP

Hollanda-İskoçya: 3-0



