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Spor

Gruplar belli oldu

Basketbolda Türkiye'den Beşiktaş Cola Turka ve Türk Telekom'un da mücadele edeceği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu.

12 Kasım 2008 02:00

Basketbolda Türkiye'den Beşiktaş Cola Turka ve Türk Telekom'un da mücadele edeceği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu.

Kupada, dün gece oynanan ikinci ön eleme turu rövanş maçlarının ardından, gruplar şekillendi.

Galatasaray Cafe Crown'un ikinci ön eleme turunda elenmesinin ardından, Türkiye'den Beşiktaş Cola Turka ve Türk Telekom'un yer alacağı FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.

(C) Grubu'nda yer alan Beşiktaş Cola Turka, Rusya'nın Khimki, Fransa'nın Le Havre ve Oktay Mahmuti'nin antrenörlüğünü yaptığı İtalya'nın Benetton Basket Tamoil takımlarıyla karşılaşacak.

Türk Telekom ise Yunanistan'ın Aris ve Panellinios ile İsrail'in Bnei Hasharon takımlarıyla (D) Grubu'nda yer alacak.

Beşiktaş Cola Turka ilk maçını 25 Kasım 2008 tarihinde evinde Benetton Basket Tamoil ile oynayacak. Türk Telekom da aynı gün deplasmanda Bnei Hasharon ile karşılaşacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

(A) Grubu: Chorale Roanne (Fransa), Maroussi Costa Coffee (Yunanistan), Zadar (Hırvatistan), ASK Riga (Letonya)

(B) Grubu: Dinamo Moskova (Rusya), Lukoil Academic (Bulgaristan), Barons/LMT Riga (Letonya), Unics Kazan (Rusya)

(C) Grubu: Beşiktaş Cola Turka (Türkiye), Khimki (Rusya), Le Havre (Fransa), Benetton Basket Tamoil (İtalya)

(D) Grubu: Aris (Yunanistan), Bnei Hasharon (İsrail), Panellinios (Yunanistan), Türk Telekom (Türkiye)

(E) Grubu: Lietuvos Rytas (Litvanya), Azovmash Mariupol (Ukrayna), Asvel Basket (Fransa), Kalise Gran Canaria (İspanya)

(F) Grubu: Brose Baskets (Almanya), Spirou Basket (Belçika), PGE Turow (Polonya), Kızılyıldız (Sırbistan)

(G) Grubu: Pamesa Valencia (İspanya), Artland Dragons (Almanya), Fortitudo Bologna (İtalya), FMP Zeleznik (Sırbistan)

(H) Grubu: Bilbao Basket (İspanya), CEZ Nymburk (Çek Cumhuriyeti), Hemofarm (Sırbistan), Buducnost (Karadağ)

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