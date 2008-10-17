T24 LogoT24 Logo
Spor

Gruplar belli oldu!..

Fortis Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Beşiktaş, Trabzon ve Gaziantep A Grubu'nda çeyrek final mücadelesi verecek.

17 Ekim 2008 03:00

Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi.


Bu yıl 47. kez düzenlenecek Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezon Turkcell Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor seri başı olarak girerken, gruplar şu şekilde oluştu;

A GRUBU    B GRUBU    C  GRUBU    D GRUBU
Beşiktaş   Kayserispor   Denizlispor   Ankaragücü
Trabzonspor   Galatasaray   Konyaspor   Bursaspor
Gaziantepspor   Ankaraspor   Sivasspor   Eskişehirspor
Antalyaspor   Altay   Manisaspor   Fenerbahçe
G.antep B.B.   Malatyaspor   Alanyaspor   Tokatspor


Tek maç üzerinden oynanacak grup müsabakaları beşer takımdan oluşan dört ayrı grupta 29 Ekim 2008 - 11 Ocak 2009 tarihleri arasında arasında oynanacak.

Mücadeleler sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

A GRUBU: Beşiktaş - Antalyaspor, Gaziantepspor - Trabzonspor
B GRUBU: Kayserispor - Altay, Ankaraspor - Galatasaray
C GRUBU: Denizlispor - Manisaspor, Sivasspor - Konyaspor
D GRUBU: Ankaragücü - Fenerbahçe, Eskişehirspor - Bursaspor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24