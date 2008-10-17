Gruplar belli oldu!..

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU Beşiktaş Kayserispor Denizlispor Ankaragücü Trabzonspor Galatasaray Konyaspor Bursaspor Gaziantepspor Ankaraspor Sivasspor Eskişehirspor Antalyaspor Altay Manisaspor Fenerbahçe G.antep B.B. Malatyaspor Alanyaspor Tokatspor

Bu yıl 47. kez düzenlenecek Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezon Turkcell Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor seri başı olarak girerken, gruplar şu şekilde oluştu;Tek maç üzerinden oynanacak grup müsabakaları beşer takımdan oluşan dört ayrı grupta 29 Ekim 2008 - 11 Ocak 2009 tarihleri arasında arasında oynanacak.Mücadeleler sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.A GRUBU: Beşiktaş - Antalyaspor, Gaziantepspor - TrabzonsporB GRUBU: Kayserispor - Altay, Ankaraspor - GalatasarayC GRUBU: Denizlispor - Manisaspor, Sivasspor - KonyasporD GRUBU: Ankaragücü - Fenerbahçe, Eskişehirspor - Bursaspor