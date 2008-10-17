Gruplar belli oldu!..

Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi.
Bu yıl 47. kez düzenlenecek Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.
Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezon Turkcell Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor seri başı olarak girerken, gruplar şu şekilde oluştu;
|A GRUBU
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| B GRUBU
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| C GRUBU
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| D GRUBU
|Beşiktaş
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|Kayserispor
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|Denizlispor
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|Ankaragücü
|Trabzonspor
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|Galatasaray
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|Konyaspor
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|Bursaspor
|Gaziantepspor
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|Ankaraspor
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|Sivasspor
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|Eskişehirspor
|Antalyaspor
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|Altay
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|Manisaspor
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|Fenerbahçe
|G.antep B.B.
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|Malatyaspor
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|Alanyaspor
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|Tokatspor
Tek maç üzerinden oynanacak grup müsabakaları beşer takımdan oluşan dört ayrı grupta 29 Ekim 2008 - 11 Ocak 2009 tarihleri arasında arasında oynanacak.
Mücadeleler sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
A GRUBU: Beşiktaş - Antalyaspor, Gaziantepspor - Trabzonspor
B GRUBU: Kayserispor - Altay, Ankaraspor - Galatasaray
C GRUBU: Denizlispor - Manisaspor, Sivasspor - Konyaspor
D GRUBU: Ankaragücü - Fenerbahçe, Eskişehirspor - Bursaspor