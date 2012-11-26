Grup Yorum'un yargılanmasına bugün başlandı

Grup Yorum üyesi 6 kişinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın ''DHKP-C terör örgütü üyeliği'', ''polise direnme'' ve ''mala zarar verme'' suçlarından yargılandığı dava ertelendi.

Hilal Köse'nin cumhuriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Grup Yorum’un müzik çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’nde, Mayıs 2011’de yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra, baskına direndikleri iddiasıyla ve katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek haklarında dava açılan Grup Yorum üyeleri Dilan Balcı, Ali Aracı, Caner Bozkurt, Seçkin Aydoğan, Ayfer Rüzgar , Ali Papur dün ilk kez yargıç karşısına çıktı. Davayı protesto eden müzisyenler, adliye önünde, sazlarını ve gitarlarını zincirlediler.

Grup Yorum üyesi, Tavır Dergisi çalışanı ve Gençlik Federasyonu üyesi 13 kişi hakkında “örgüt üyeliği ve propagandası”, “memura direnme” ve “mala zarar verme” iddialarıyla açılan dava İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başladı. Duşmaya, Adli Tıp önünde katıldığı basın açıklamasında gözaltına alındıktan sonra, hakkında ev hapsi kararı verilen Dilan Balcı ve Erkan Erdem katılamadı. Duruşmayı Yorum’un eski solistlerinden Efkan Şeşen, CHP milletvekili Mahmut Tanal, Nur Sürer, Pınar Aydınlar da izledi.

'Polisler yargılanmalıydı'

Başka davada tutuklu yargılanan Seçkin Aydoğan, İdil Kültür Merkezi’ne baskının ardından savcılıkça ifadesi dahi alınmadan serbest bırakıldığını belirterek, “Baskından kısa bir süre önce Bakırköy’de 150 bin kişiye türkü söylemiştik. Biz bu baskının bunla bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Burada, bize işkence yapan polisler yargılanmalıydı. Polisler işkence yaparken, ‘demek bağımsız Türkiye’ diyorlardı” dedi. Tavır Dergisi yazarı Veysel Şahin, “Katıldığım 2 cenaze ve 4 basın açıklaması nedeniyle yargılanıyorum. Anayasa’da yer alan ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Grup Yorum halkın türkülerini söylüyor. İdil Kültür Merkezi yasal bir kurum. Bu dava siyasi bir davadır. Halktan yana sanat susuturulmak isteniyor. Bu davanın özü budur” diye konuştu.

'Direnme haktır'

Sanık avukatlarından Ebru Timtik ise savunmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “İdil Kültür Merkezi, 2008, 2009 yıllarında katıldıkları basın açıklaması nedeniyle bazı isimlerin aranması nedeniyle, bir şafak vakti basılıyor. Ellerinde otomatik silahlar olan yüzü maskeli polisler kapıyı kırıyorlar. Bu hukuksuzluk, bence, insan onuruna layık bir direnmeyi gerektirir. Bu insani bir harakettir, örgütle ilgisi yoktur. Sanıkların derhal beraatine karar verin. Üstelik 6352 sayılı yasa nedeniyle bu eylemleri yargılama hakkınız yok” diye konuştu.

Dava ertelendi

Mahkeme heyeti, derhal beraat kararı verilmesi yönündeki talebi reddetti. 6352 sayılı yasa kapsamında olup olmadığının deliller tartışıldıktan sonra belirleneceğini ifade eden yargıç, başka davada tutuklu olan Gençlik Federasyonu üyesi Trakya Üniversitesi öğrencisi Sadık Şenbaba ve Seçkin Aydoğan hakkındaki dosyaların incelenmek üzere istenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma ise 2 Nisan’da yapılacak.

Adliye önünde eylem

Grup Yorum Sanat Cephesi adına açıklama yapan Caner Bozkurt, “Grup Yorum’a istenen 110 yıllık hapis cezasının gerekçesi, 19 Aralık katliamını protesto etmek, parasız eğitim hakkını savunmak, Kızıldere’ye gitmek, Güler Zere’nin cenazesine katılmak, özet olarak yaşamak. Evet bugün hakkını arayan, gerçekleri söyleyen insanların insanlık görevlerini yerine getirmesi yasaklanmaya çalışılıyor” dedi. Grup Yorum elemanı Seçkin Aydoğan’ın başka bir dava nedeniyle bir yıldır F tipi cezaevinde olduğunu anımsatarak, “Grup Yorum ve Grup Yorum dinleyicileri ile başladıkları ev hapsi uygulamasına 20 bin tane sipariş ettikleri elektronik kelepçe ile devam edecekler. Her evi hapishaneye çevirmelerine, herkesi kendi gardiyanı yapmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kaç yıl isteniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Grup Yorum üyelerinden Dilan Balcı hakkında DHKP/C üyesi olmak örgüt propagandası yapmak ve görevli memura mukavemet iddiasıyla 18 yıldan 69 yıla, Ali Papur’un DHKP/C üyesi olmak, örgüt prooagandası yapmak, görevli memura mukavemet ve mala zarar vermek suçlarından 12 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Grup Yorum üyelerinden Caner Bozkurt, Seçkin taygun Aydoğan, Ayfer Rüzgar ve Ali Aracı’nın görevli memura mukavemet suçundan 9 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmediler

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Sadık Şenbaba ve Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan ile Grup Yorum üyesi tutuksuz sanıklar Ali Aracı, Caner Bozkurt, Ayfer Rüzgar ve Ali Papur'un da aralarında olduğu 9 tutuksuz sanık katıldı. Grup Yorum üyelerinden Dilan Balcı ise duruşmaya gelmedi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklar savcılık ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediler.

Sanıklardan Ayfer Rüzgar, üzerine atılan suçlamanın ''aslında Grup Yorum'a karşı yapılmış bir saldırı olduğunu'' öne sürdü. Sanıklardan Metin Yavuz da ''Asıl beni hukuksuz olarak gözaltına alanlar ve hakkımda bu davanın açılmasına sebep olanlar yargılanmalıdır'' dedi.

Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, ''Bu olaydan önce Grup Yorum konserler vermişti. Bu konserler nedeniyle gözaltına alındığımı zannediyorum. Ben polise direnmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum'' diye konuştu.

Duruşmada söz alan tüm sanıkların avukatlarından Ebru Timtik de mahkemede ''örgüt üyeliği'' ve ''İdil Kültür Merkezi'nde polise mukavemet etme'' suçlarından açılan davalardan beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek, propaganda suçlarıyla ilgili de dosyanın da ayrılmasını talep etti.

Avukat Timtik, propaganda suçuyla ilgili 3'üncü yargı paketinde yapılan düzenlemeler nedeniyle müvekkillerine soru sorulmamasını ve erteleme kararı verilmesini de istedi. Tüm sanıkların avukatlarından Oya Arslan da sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkemenin ara kararı

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların savunmalarının alınmasının ardından tanık ve gizli tanıkların dinlenilmesinin düşünülmesine hükmetti.

Sanık avukatlarının dosyaların ayrılması ve erteleme kararı verilmesi taleplerinin, deliller tartışıldıktan sonra değerlendirileceği gerekçesiyle reddine karar veren heyet, başka suçtan tutuklu sanıklar Sadık Şenbaba ile Grup Yorum üyesi Seçki Aydoğan hakkında, başka mahkemelerde görülen dava dosyalarının incelenmek üzere istenilmesine hükmetti. Heyet, duruşmayı erteledi.

Zincirli protesto

Bu arada duruşma başlamadan önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan ve aralarında dava kapsamında yargılanan Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu bir grup, ''Grup Yorum hapsedilemez'' pankartı açtı. ''Seçkin Aydoğan serbest bırakılsın'' ve ''Türküler susmaz, halaylar sürer'' dövizlerini de taşıyan gruptakilerden bazıları ağızlarını siyah bantla bağladı, Grup Yorum üyelerine ait bağlamaları da üst üste koyarak zincirledi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından hazırlanan iddianamede, Grup Yorum üyelerinin Bakırköy'deki İdil Kültür Merkezi'nde gözaltı işlemleri sırasında polise mukavemet ettikleri belirtilerek, bu kişilerin ''görevli memura direnmek'' suçundan cezalandırılması isteniyor.

Yine Grup Yorum üyelerinden Ali Papur için de ''mala zarar vermek'' suçundan ceza istenen iddianamede, Grup Yorum'un diğer üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin ''DHKP/C terör örgütü üyesi olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından ceza almaları talep ediliyor.