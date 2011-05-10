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GRUP YORUM'UN 3 ÜYESİ DE GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 18:33

-GRUP YORUM'UN 3 ÜYESİ DE GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 46'ya çıktı. Alınan bilgiye göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan izinle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mektep Sokak ile Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki 3 dernek ve kültür merkezine operasyon düzenlendi.  Operasyonlar kapsamında, aralarında DHKP/C terör örgütü üyesi olmakla suçlanan müzik grubu ''Grup Yorum''un 3 üyesinin de bulunduğu gözaltı sayısının 46'ya çıktığı belirtildi. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen çok sayıdaki örgütsel doküman ve dijital malzemelerde inceleme altına alındı.

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