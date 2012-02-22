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Grup Yorum'a şimdi de afiş engeli

Grup Yorum’un 26 Şubat’ta İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde vereceği konserin afişlerinin asılması talebini belediye uygun bulmadı.

22 Şubat 2012 06:03

T24- Grup Yorum’un 26 Şubat’ta İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde vereceği konserin afişlerinin asılması talebi, İzmit Belediyesi tarafından uygun bulunmadı.

Konserin biletlerini satan Ada Organizasyon’dan yapılan yazılı açıklamada Grup Yorum’un konser afişlerinin İzmit Belediyesi’nce yasaklandığı belirtildi. Milliyet gazetesinden Yasemin Bay’ın haberine göre, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Acar imzalı, 15 Şubat tarihli dilekçede “26 Şubat’ta İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştireceğiniz Grup Yorum konseri için asmak istediğiniz afiş talebiniz uygun görülmemiştir” sözlerine yer veriliyor.

Ayhan Acar ise, olayın ardından yaptığı açıklamada, belediyenin aldığı karar doğrultusunda, görsel kirlilik yaratmamak adına hiçbir afişi astırmadıklarını; çeşitli konser, etkinlik afişleri asmak isteyen kurumları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilboardları kiralamaya yönlendirdiklerini söyledi.

Grup Yorum üç günlük turnesi kapsamında İzmit dışında Yalova ve Bursa’da da sahne almaya hazırlanıyor. Grup, 24 Şubat 20.00’de Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde, 25 Şubat 20.00’de Bursa Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde birer konser verecek. Yorum bu turnesinin biletleri Biletix’ten satılmayacak.


 

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