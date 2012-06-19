Grup Yorum'a 'örgüt üyeliği' suçlaması

Grup Yorum üyesi 3 kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliye ilişkin ''DHKP/C terör örgütü üyeliği'', ''polise direnme'' ve ''mala zarar verme'' gibi suçlardan ceza istemleriyle iddianame hazırlandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 2012 Yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirilen ancak henüz tebligat yapılmadığı için özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevini sürdüren Mehmet Berk, Grup Yorum üyesi Ali Papur, Caner Bozkurt ve Ali Aracı'nın da aralarında olduğu tutuksuz 13 şüpheliye ilişkin soruşturmayı tamamladı.

''DHKP/C terör örgütü üyesi olmak'', ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''görevli polis memuruna direnmek'' ve ''mala zarar vermek'' gibi suçlamalarla ilgili 13 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame, onaylanması için Ulusal Yargı Ağı Projesi üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'e gönderildi.

Başsavcının onaylamasının ardından iddianamenin hangi mahkemeye gönderileceği belli olacak.

İddianame kapsamında, Grup Yorum üyelerinin Bakırköy'deki İdil Kültür Merkezi'nde gözaltı işlemleri sırasında polise mukavemet ettikleri için ''görevli memura direnmek'' suçundan haklarında ceza verilmesinin talep edildiği belirtildi.

Grup üyelerinden Ali Papur için de ''mala zarar vermek'' suçundan ceza istendiği kaydedildi.