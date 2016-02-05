Grup Yorum üyesine, "şarkılarıyla örgüte moral veriyor" suçlaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grup Yorum üyesi Ezgi Dilan Balcı'nın da arasında yer aldığı üç kişi hakkında, "Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları" iddiasıyla dava açtı. İddianamede, Balcı’nın Grup Yorum konserleriyle örgüte moral verdiği öne sürüldü.

Vatan'da yer alan habere göre; Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Balcı’nın, “terör örgütü DHKP-C üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, eski KESK yöneticisi Akman Şimşek ile Emre Kesikhalı’nın, “terör örgütü yöneticiliği” suçlamasından 33 yıl 9’ar aya kadar hapsi talep edildi. Akman ve Kesikhalı’nın, birden çok kez, “terör örgütü propagandası yaptıkları” ve, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” belirtilen iddianamede, Şimşek’in 26 yıl 9 ay, Kesikhalı’nın ise 23 yıla kadar ayrıca cezalandırılmaları istendi.





Şarkılarıyla moral verdi



İddianamede sanıklar, DHKP-C terör örgütünün memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi adına faaliyet göstermekle suçlandı. Balcı’nın, “DHKP-C terör örgütüne müzahir Grup Yorum isimli müzik grubu içerisinde yer alarak, örgütün alt yapılanması Halk Cephesi ve diğer açık alan yapılanmalarınca organize edilen, müzahir kitleye moral, motivasyon, örgüte eleman kazandırma amaçlı etkinliklerde solist olarak görev yaptığı” kaydedildi. Balcı’nın, cezaevine konulan sanık ve hükümlü sıfatındaki örgüt mensuplarını örgütsel bağlılıkla sahiplendiği savunulan iddianamede, “Balcı’nın, memur olmamasına rağmen örgütün memur yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği” ifade edildi.