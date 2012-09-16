Grup Yorum üyesine işkence iddiası

Sultangazi’de karakola gerçekleştirdiği saldırıda ölen canlı bomba İbrahim Çuhadar’ın cenazesinin alınması sırasında polisin müdahale ettiği ve gözaltına aldığı 27 kişinin Emniyet’teki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Grup Yorum üyesi Selma Altın'ın gördüğü işkence sonucu sağ kulak zarının yırtıldığı iddia edildi.

Grup Yorum, İdil Kültür Merkezi, Kültür Sanat Yaşamında Tavır Dergisi, İdil Tiyatro Atölyesi ve Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM) tarafından oluşturulan Sanat Cephesi, gözaltındaki 27 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkence altında olduğuna ve vücutlarında darp izlerinin bulunduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Sanat Cephesi, gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Selma Altın’ın gördüğü işkenceler sonucu sağ kulak zarının patladığını bildirdi.

Tanay: Grup Yorum üyesi olduğu için kulağına özel saldırıldı

Sol Haber'e konuşan avukat Taylan Tanay , gözaltında tutulan 27 kişi arasında Grup Yorum üyesi Selma Altın ve Dilan Balcı’nın bulunduğunu, gözaltına alınırken yoğun bir polis saldırısına maruz kaldıklarını açıkladı. Grup Yorum üyesi Selma Altın’ın sağ kulak zarının yırtıldığını doğrulayan Tanay, “Emniyete götürülürken arabada Selma Altın’ın Grup Yorum üyesi olduğunu bilen kolluk ekipleri kulak zarını patlatmaya çalışmış, amaçlarına da ulaşmış görünüyorlar. Selma Altın’ın kulağına yönelik özel bir saldırı yapılmış, bir kulağı duymuyor” dedi. Tanay, yarın sabah savcılığa başvuracaklarını söyledi.

'Sabaha kadar işkence gördüler, ıssız alanda tehdit ettiler'

Tanay, yaşananları şöyle anlattı: “Dün cenaze alımı sırasında polis terörüyle karşı karşıya kaldık, her türlü engellemeyi, işkenceyi reva gördüler. İnsanların cenazelerine tahammül edemediler. Gözaltına alınanlara sabah 5’e kadar işkence devam etti. Yoğun işkenceye tabi tutuldular. Gözaltılardan bazılarını gözaltı girişi kaydı için Adli Tıp’a götürürken ıssız alana çekip ölümle tehdit ettiler. Sürekli darba maruz kaldıkları anlaşılıyor. Bugün yaptığımız avukat görüşlerinde de sağlık durumlarını müşahade ettik. Açıktan kolluk kuvveti terörü yaşanıyor.”