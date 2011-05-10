Grup Yorum üyesi üç kişi gözaltına alındı!

T24 - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı gece operasyonunda içlerinde 3 Grup Yorum üyesinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.



Şişli Okmeydanı'nda aralarında dernekler ve kültür merkezlerinin bulunduğu 3 adrese saat 03.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polislerinin düzenlediği operasyona, Çevvik kuvvet ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar güvenlik şeridi ile kapatıldı.



Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda, cadde girişleri kapatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan şüpheliler kapıları kilitledi.



Polisin kapıların açılması için yaptığı çağrılara içeriden sloganlarla karşılık verildi.



Haklar ve Özgürlükler Derneği üyesi olduğu belirtilen grubun kapıları kilitlemesi üzerine polis ekipleri kapıları kırmaya çalıştı. "Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz" sloganları atılan bazı adreslerde polisin kapıları demir testereleri, ve koçbaşları ile açma çalışmaları sürerken, girilen bazı adreslerde ise gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi



Yapılan eş zamanlı operasyonda 3'ü müzik grubu "Grup Yorum" üyesi olan toplam 34 kişi gözaltına alındı. Baskın Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği, Gençlik Dernekleri Federasyonu ile müzik grubu "Grup Yorum'un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenirken, polisin girdiği adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.







