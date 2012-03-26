T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan cezaevinde saldırıya uğradı!

Grup Yorum'dan yapılan açıklamada, grup üyesi Seçkin Aydoğan'ın uğradığı saldırıda ciddi yaralar aldığını öğrendiklerini belirtildi

26 Mart 2012 15:10

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan'ın saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Grup Yorum'dan yapılan yazılı açıklamada, Aydoğan'ın, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde Eser Morsümbül ve Onur adlı bir tutuklu ile birlikte 24 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi.

CnnTürk'te yer alan açıklamada şöyle denildi:

"...Grubumuz üyesi Seçkin Aydoğan bugün tutuklu bulunduğu Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde yanındaki diğer tutsaklar Eser Morsümbül ve Onur ile birlikte sabah saatlerinde saldırıya uğramıştır. Saldırı sonrası sağlık durumları hakkında bilgi alınamazken, tutsakların her birinde özellikle de Seçkin'de ciddi yaralanmalar olduğunu öğrendik. Arkadaşımız ve diğer tutsakların yaşadığı bu saldırıdan ve bundan sonra başlarına gelecek her şeyden Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi Müdürü, diğer görevliler ve gardiyanlar sorumludur...."


Türküler Seçkin için...


Bu arada Grup Yorum, Seçkin Aydoğan'ın serbest bırakılması için her pazar Galatasaray Meydanı'nda konser veriyor. Aydoğan, Nurtepe'de 13 Aralık 2011'de Haklar Derneği'ne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. 16 Aralık'ta tutuklanan Aydoğan, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'ne gönderildi. Savcı Hüseyin Kaplan'ın hazırladığı iddianameye göre, Aydoğan, Taksim Meydanı'nda yapılan "Yürüyüş çalışanları serbest bırakılsın" protestosuyla basın açıklamasına katıldığı ve "örgüt sloganı attığı" gerekçesiyle, "2911 Sayılı Toplantı ve Yürüyüş Kanunu'na Muhalefet, Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesindeki örgüt propagandası ve Türk Ceza Kanunu 314. maddesindeki örgüt üyeliği" suçlamalarıyla yargılanıyor. Grup Yorum, hayranlarını ve kendilerine destek olmak isteyen herkesi Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'a görülecek duruşmaya davet ediyor.

ETİKETLER

Grup Yorumcezaevisaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24