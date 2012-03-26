Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan cezaevinde saldırıya uğradı!

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan'ın saldırıya uğrayarak ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Grup Yorum'dan yapılan yazılı açıklamada, Aydoğan'ın, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde Eser Morsümbül ve Onur adlı bir tutuklu ile birlikte 24 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi.

CnnTürk'te yer alan açıklamada şöyle denildi:

"...Grubumuz üyesi Seçkin Aydoğan bugün tutuklu bulunduğu Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde yanındaki diğer tutsaklar Eser Morsümbül ve Onur ile birlikte sabah saatlerinde saldırıya uğramıştır. Saldırı sonrası sağlık durumları hakkında bilgi alınamazken, tutsakların her birinde özellikle de Seçkin'de ciddi yaralanmalar olduğunu öğrendik. Arkadaşımız ve diğer tutsakların yaşadığı bu saldırıdan ve bundan sonra başlarına gelecek her şeyden Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi Müdürü, diğer görevliler ve gardiyanlar sorumludur...."



Türküler Seçkin için...



Bu arada Grup Yorum, Seçkin Aydoğan'ın serbest bırakılması için her pazar Galatasaray Meydanı'nda konser veriyor. Aydoğan, Nurtepe'de 13 Aralık 2011'de Haklar Derneği'ne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. 16 Aralık'ta tutuklanan Aydoğan, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'ne gönderildi. Savcı Hüseyin Kaplan'ın hazırladığı iddianameye göre, Aydoğan, Taksim Meydanı'nda yapılan "Yürüyüş çalışanları serbest bırakılsın" protestosuyla basın açıklamasına katıldığı ve "örgüt sloganı attığı" gerekçesiyle, "2911 Sayılı Toplantı ve Yürüyüş Kanunu'na Muhalefet, Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesindeki örgüt propagandası ve Türk Ceza Kanunu 314. maddesindeki örgüt üyeliği" suçlamalarıyla yargılanıyor. Grup Yorum, hayranlarını ve kendilerine destek olmak isteyen herkesi Çağlayan Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'a görülecek duruşmaya davet ediyor.