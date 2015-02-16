T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum üyesi İnan Altın gözaltına alınırken kolu kırıldı

Dün gözaltına alınırken kolu kırılan Grup Yorum üyesi İnan Altın'ın da aralarında olduğu 12 kişi serbest bırakıldı.

16 Şubat 2015 20:48

Dün "Berkin Elvan için adalet" talebi ve son günlerde yaşanan baskınları protesto amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapmak isteyenlere polis müdahale ederek 23 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan Grup Yorum üyesi Eren Olcay'ın da aralarına bulunduğu 11 kişi Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Grup Yorum üyesi İnan Altın'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. "Memura direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 kişinin ifadesini alan savcı, 10 kişiyi serbest bırakırken, 2 kişiyi de adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 2 kişiyi imza şartıyla serbest bıraktı.

Serbest bırakılan 12 kişi, yakınlarıyla birlikte adliyenin C Kapısı önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan İnan Altın "Şahsım, 3 polis tarafından gözaltına alınmak istenirken kolum kırıldı. Özellikle ismimi de ifade ederek çok ağır küfür ve hakaretler eşliğinde gözaltına alındım. Boynuma bastırarak, kolumu kırmaya çalışarak almaya çalıştılar" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte gözaltı sürecinde de kötü muameleye tabi tutulduklarını belirten Altın, "Sonuç olarak savcıya çıkarıldık ve serbest bırakıldık. Çünkü orada en demokratik hakkımızı kullanmıştık. Bizim bu hakkımızı engellemeye çalışanlar suçludur" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

grup yoruminan altıngözaltı

İlgili Haberler

Berkin Elvan eylemine polis müdahale etti, Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki eylemde aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu kişiler gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24