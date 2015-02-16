Grup Yorum üyesi İnan Altın gözaltına alınırken kolu kırıldı

Dün "Berkin Elvan için adalet" talebi ve son günlerde yaşanan baskınları protesto amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapmak isteyenlere polis müdahale ederek 23 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan Grup Yorum üyesi Eren Olcay'ın da aralarına bulunduğu 11 kişi Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Grup Yorum üyesi İnan Altın'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. "Memura direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 kişinin ifadesini alan savcı, 10 kişiyi serbest bırakırken, 2 kişiyi de adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 2 kişiyi imza şartıyla serbest bıraktı.

Serbest bırakılan 12 kişi, yakınlarıyla birlikte adliyenin C Kapısı önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan İnan Altın "Şahsım, 3 polis tarafından gözaltına alınmak istenirken kolum kırıldı. Özellikle ismimi de ifade ederek çok ağır küfür ve hakaretler eşliğinde gözaltına alındım. Boynuma bastırarak, kolumu kırmaya çalışarak almaya çalıştılar" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte gözaltı sürecinde de kötü muameleye tabi tutulduklarını belirten Altın, "Sonuç olarak savcıya çıkarıldık ve serbest bırakıldık. Çünkü orada en demokratik hakkımızı kullanmıştık. Bizim bu hakkımızı engellemeye çalışanlar suçludur" ifadesini kullandı.