Grup Yorum üyesi Dilan'ın babası Ali Poyraz: Kızımın ağzından burnundan kan geliyor

İki gün önce kızının açık görüşüne giden tutuklu Grup Yorum üyesi Dilan Poyraz’ın babası Ali Poyraz, “Önceki gün açık görüşe gittim. 6 gün önce kızımı hastaneye kaldırmışlar. Burnundan ve ağzından kan geliyor. Açık görüşte kızımın elini tuttum, yanaklarını ellerimin arasına aldım ateş gibi yanıyordu. Hastanede yüzeysel inceleme yapılmış” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Grup Yorum üyesi Dilan Poyraz’ın (22) babası Ali Poyraz (48) ile kızının sağlık durumunu konuştuk. Kızının sağlık durumundan endişe ettiğini belirten Poyraz kızının ‘şu an asker yok, araç gelmedi’ gibi bahanelerle hastaye götürülmediğini söyledi. Açık görüşe gittiğinde kızıyla sadece 15 dakika görüşebildiğine değinen Poyraz, “Kızım haksızlığa uğrayan insanların yanında yer aldı. Düzen bunu terör olarak görüyor. Bugün gazetecinin yanında yarın madencinin yanında. Kızım yeri geldi haksızlığa uğrayan türbanlı insanların yanında da yer aldı. Kızımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Poyraz eşinin pankreas ve akciğer kanseri olduğunu belirterek, “Eşimde ilk zamanlar Dilan gibi kan kusuyordu. Aynı belirtiler Dilan’da da var bizi ürküten de korkutan da bu. Kızımın serbest bırakılmasını ve tedavi görmesini istiyorum. Kızımın yanında Grup Yorum üyesi Dilan Ekin var. O da belinden rahatsız ve felç kalma riski var. Tüm hasta tutuklular bir an önce tedavi edilsinler” ifadelerini kullandı.

‘Bu koşullarda teşhis ve tedavi mümkün değil’

Dilan Poyraz, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektupta 30 Aralık’tan itibaren ağzından ve burnundan kan gelmeye başladığını belirterek hemen hastaneye giderek kan tahlili yaptırdığını belirtti. Henüz sonuçları alamadığını dile getiren Poyraz, “Nefes almakta güçlük çekiyorum. Uyku düzenim bozuldu. Bu koşullarda doğru teşhis ve doğru tedavi pek mümkün değil. Mesela o gün asker gelmezse muayeneye gidemezsin ya da asker odadan çıkmazsa muayene olamazsın” dedi.