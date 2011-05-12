Grup Yorum üyesi Aracı: Gözaltında işkenceden geçirildik



T24- Polisin DHKP-C'ye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Grup Yorum üyelerinden Ali Aracı, "Emniyette parmak izi alma adı altında hepimiz yerlerde sürüklenerek işkenceden geçirildik" dedi.



İstanbul polisinin DHKP-C'ye yönelik düzenlediği ve 46 kişinin gözaltına alındığı operasyonu protesto eden Halk Cephesi'ne, sanatçı Pınar Sağ ve yönetmen yazar, bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup destek verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C'ye yönelik düzenlenen ve 46 kişinin gözaltına alındığı operasyona tepkiler devam ediyor. Emniyet binası önünde iki gündür oturma eylemi yapan grup için, Sırrı Süreyya Önder ve Pınar Sağ'ın da aralarında bulunduğu sanatçı grubu saat 13.00'te Vatan Caddesi"ndeki Emniyet Metro durağı yakınlarında bir araya geldi. Gruptakiler önce "Yol'a gelmeyeceğiz, Islah olmayacağız, umudun türküsünü söylemeye devam edeceğiz" yazılı pankart açıp "Gözaltındakiler serbest bırakılsın", "Halkın sesi grup yorum susturulamaz" şeklinde sloganlar attı.

Gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan Grup Yorum üyelerinden Ali Aracı yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Grup Yorum dinleyenlerin sesi boğulmak isteniyor. Daha önce de baskınları gördük. Pazartesi gecesi 3 civarında kapılarımız kırılarak gözaltına alındık. Yerlerde sürülerek gözaltına alındık. Grup yorumdan 3 kişi gözaltına alındık. Grup yorumun bir kısmı konser hazırlığındayken ankarada OTTÜ'de konser yapacakken bizde Grup yorumdan gözaltına alınan arkadaşlarla birlikte burdayız. Sanatçı dostlarımızla birlikte halen gözaltında bulunan halen içerde psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kalan Yorum sevdalılarına Yorum'un çalışmalarında yer alan dernek çalışanlarını dergi çalışanlarının serbest bırakılması için buradayız. Gözaltına alındıktan sonra biz işkence görmeye devam ettik. Emniyete götürüldüğümde yine emniyetin girişinden itibaren üst aramasından geçirildik. Emniyette parmak izi alma adı altında hepimiz yerlerde sürüklenerek işkenceden geçirildik. Grup Yorum üyelerinin neden gözaltına alındıklarını bilmiyoruz. Hiç bir gerekçe söylenmedi."

Sırrı Süreyya Önder de "Bugün şöhretlerin toplayamadığı yüzbinleri meydanlara toplayıp direniş türküleri söyleyen geleneğin adıdır Grup Yorum. Siz Grup Yorum'un hepsini de alsanız bu gelenek yüzlerce Grup Yorum çıkaracak ve aynı çizgiyi sürdürecek bir gelenektir" dedi.

Avukat Taylan Yıldırım da "15'i ev olmak üzere toplam 18 yerde arama işlemi yapıldı. Toplam 46 kişi gözaltına alındı. 2'si grup yorum üyesi 4 kişi serbest bırakıldı. Dün itibariyle de 2 çocuk savcılıkça serbest bırakıldı. Yine dün 1'i Grup Yorum üyesi 2 kişi serbest bırakılmış oldu. Şu anda 38 kişinin gözaltı süreci devam ediyor. DHKP-C ile ilgili soruşturma kapsamında alındıkları ifade ediliyor. Yalnız şu ana kadar bize aktarılan herhangi maddi bir delil ve veri sözkonusu değil. Tamamen soyut bir suçlama ile karşı karşıyayız. Grup Yorum'a yönelik herhangi bir suçlama yok. Grup Yorum'un müzikal çalışmalarında bulunmayan kişilerin Grup Yorum'un çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi'nde bulunduğu gerekçesiyle arama işlemi yapıldı ve orada bulunan Yorum üyeleri gözaltına alındılar. Bu açık bir hukuksuzluk, eşkiyalık ve korsanlıktır" diye konuştu.

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