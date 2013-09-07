Grup Yorum üyelerinin 'ev hapsi' kararı kaldırıldı

İstanbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Grup Yorum üyelerinin ev hapsi cezaları kaldırıldı. Duruşma sürerken Adliye önünde açıklama yapmak isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.

Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi'ne saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı İbrahim Çuhadar'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya geldikleri sırada gösteri yaparken gözaltına alınan ardından da "Terör örgütü üyeliği", "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet", "Kamu görevlisine görev yaptırmamak için direnme", "Terör örgütü propagandası yapmak" ile "tehdit ve yaralama" suçlamalarıyla tutuklanan 8 kişi ile 14 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Bahar Kurt, Cansu Öztürk, Doğan Taştan, Feridun Osmanağaoğlu, İlkay İşler, Osman Beyazkaya, Sibel Kırlangıç katıldı. Öte yandan 11 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

‘Yurtdışına kaçmak gibi bir niyetimiz yoktur’

Tutuksuz sanık Ezgi Dilan Balcı savunmasında “Grup Yorum’un elemanıyım. Bizim grubumuz müzik yapıyor. Adli kontrol olarak ev hapsindeyiz. Yurtdışında gidemiyoruz, konserlerimiz oluyor. Ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağımızın kaldırılmasını istiyorum" dedi. Grup Yorum'un solisti Selma Altın ise, “Üyesi olduğum Grup Yorum ülkede ve dünyada tanınan, hatırı sayılır şekilde hayranı bulunan yüzlerce kişiye konser veren bir müzik grubudur. Her yıl sayısız konseri yurtiçinde ve yurtdışında vermektedir. Hakkımda ev hapsi mahiyetinde verilen adli kontrolün kaldırılmasını istiyorum. Aynı zamanda grubumuzun bütün elemanları ülkesini ve insanlarını seven insanlardır. Yurtdışına kaçmak gibi bir niyetimiz yoktur. Adli kontrol kararının kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

‘Elinde pala ile saldıranlar dışarıda’

Tutuklu sanık Bahar Kurt ise iki defa basın açıklamasına katıldığı için tutuklu olduğunu savunarak, "Katıldığım basın açıklamalarının tamamı adliye önünde polisin gözü önünde olan olaylardır. Bu tutukluluk durumumun sona erdirilmesini istiyorum. Çünkü bu olay sebebiyle okulumdan ve işimden oldum. Elinde pala ile saldırılanlar dışarıda iken benim basın açıklaması yapmam ve tahliye olmam ülke güvenliğine zarar vermez. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyeme karar verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu. İfadeleri alınan diğer sanıklar da basın açıklamasına katıldıkları için yargılandıklarını, basın açıklamasının bir hak olduğunu belirterek, beraatlarını istedi.

7 sanık tahliye oldu

Davaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bahar Kurt, Cansu Öztürk, Doğan Taştan, Feridun Osmanağaoğlu, İlkay İşler, Osman Beyazkaya ve Sibel Kırlangıç hakkında atılı suçun mahiyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve adli kontrol kararının yeterli olmasını dikkate alarak, tahliyelerine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 7 sanığın yurtdışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, 7 sanığın haftada bir gün ikametgâhına en yakın karakolda mesai saatleri içerisinde imza atmasına hükmetti.

Grup Yorum üyeleri imza atacak

Tutuksuz sanıklar Bahar Ertürk, Murat Gün, Ezgi Dilan Balcı, Selma Altın, Mesut Yavuz, Damla Sandal ve Erkan Erdem hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının devamına karar hükmeden mahkeme heyeti kararında şunları kaydetti: “Konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararından konutunu terk etmemek kısmının kaldırılmasına, bunun yerine ikametgahına en yakın kolluk birimine haftada bir defa mesai saatleri içinde imza vermek şeklinde adli kontrol altına alınmasına oybirliğiyle karar verildi."



Diğer taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Şubat 2014 saat 09.45'e erteledi.

Adliye önünde arbede

Öte yandan Halk Cephesi üyesi bir grup, adliye önünde açıklama yapmak istedi. Polis önce grubu sözlü uyardı. Grup açıklama yapmak istemeye devam etmesi üzerine, polis zor kullanarak grubu adliye önünden uzaklaştırdı. Yaşanan arbedenin ardından grup daha sonra adliye önündeki meydanda oturma eylemi düzenledi.