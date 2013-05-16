Grup Yorum üyelerine 6'şar yıl 15'er gün hapis cezası verildi

'Terör örgütü üyesi olmak, polise direnmek ve izinsiz gösteri yapmak' suçlarından yargılanan aralarında Grup yorum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan'ında bulunduğu 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava karar bağlandı. Mahkeme sanıkları 6’şar yıl 15’er gün hapisle cezalandırdı.

Tahliyesini ve beraatini isteyen sanık Seçkin Taygun Aydoğan, 'Eylem yerinde çekilen ve benim tutuklanmama neden olan fotoğraftaki kişi herkese benzeyebilir. O kişinin ben olduğum kanaatine nasıl varılıyor anlamıyorum. Adli Tıp'ta gönderdiği raporda bu fotoğraf ile tespit yapılamaz dedi. Zaten beni gözaltına alan polislerde yanımda "Göstericiler arasında bu vardı, yoktu" diye tartıştı. Benim emniyette kaydım var diye aldılar.' dedi. Diğer 5 sanıkta suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Selahattin Günday'ın Doğan Haber ajansı'nda yer alan haberine göre, Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, sanıklar Eser Morsümbül, Cemray Baş, Gürkan Türkoğlu, Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Ciddioğlu ve Haza Kaya'nın 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, 13 Aralık 2011'de katıldıkları eylemde emniyet güçlerine görevini yaptırmamak için direnmek ve eylemde polis araçlarına taş atarak mala zarar vermek' suçlarından 6’şar yıl 15’er gün hapisle cezalandırdı.

Sanıkların 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davalarının ise ertelenmesine hükmeden mahkeme, 3 tutuklu sanığı 'aldıkları cezanın miktarı ve tutuklu kaldıkları' süre gerekçeleri ile tahliye etti. Tahliye edilen sanıklara yurtdışı çıkış yasağı kondu.