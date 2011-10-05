Grup Yorum üyelerinden 'muhbir' protestosu

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 30 kişilik grup, Grup Yorum'un üyesi Fatma Doğan'a muhbirlik teklifi yapıldığını iddia ederek polisi protesto etti.





Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde saat 13.00’de toplanan "Muhbirlik şerefsizliktir" yazılı dev bir pankart açan eylemciler, "Türkülerimiz kazanacak" ve "Türküler susmaz halaylar sürer" şeklinde slogan attı. Katılımcılar, Grup Yorum’un üyelerinden Fatma Doğan’a 2 polis tarafından muhbirlik teklifi yapıldığını ve bunu yapmaması karşılığında ailesinin sıkıntı yaşayacağının söylendiğini belirterek, emniyet yetkililerini protesto etti.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, iddiaların muhatabı Fatma Doğan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"21 Eylül’de telefona mesaj geldi. ’Sana yardım etmek istiyoruz’ diye. Bir şekilde Bayrampaşa’da benimle görüştüler.

Açıktan açığa işbirliği teklif ettiler. Ellerinde fotoğraflarım vardı. Demokratik eylemlere katıldığım fotoğraflardı. 30 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs fotoğraflarıydı. Bunun suç olduğunu, bunlarla neler yapabileceklerini söylediler bana. Belgelerle gelmişlerdi. Biz ilk defa karşılaşmıyoruz bunlarla.

Bunları bilerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet bu suçsa, ben bunu her zaman yapacağım. Öğrencisi olduğum Grup Yorum korosu, 26 yıldır adaletsizliğe karşı mücadele veren bir grup, Bu şekilde korkutamazlar, sindiremezler.Yaptığım şeylerle gurur duyuyorum. Onur duyuyorum."

Grup Yorum adına açıklama yapan vokalist İbrahim Gökçek de şöyle konuştu:

"Polisin yeni yöntemi, çevremizdeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, öğrencilerimize giderek onları tehditle bizden uzaklaştırmak ve bizi tecrit etmektir. Ve yine bu kişiler içinden muhbirler çıkarmaya çalışmaktır.

İşbirlikçilik, muhbirlik, dünyanın gelmiş geçmiş en onursuz, en haysiyetsiz işidir. Böyle alçak kişiliklerden ancak böyle bir düzen medet umabilir. Fatma da bu onursuzluğu elinin tersiyle itmiştir. Bundan sonra Fatma’nın ya da yakınlarının başına gelebilecek her şeyden İstanbul Emniyeti sorumludur. Sizin işbirlikçi teklifleriniz bizim koca devrim düşümüz karşısında bir hiçtir."

Grup Yorum üyeleri söyledikleri türküyle gösteriyi sonlandırdı.