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Grup Yorum üyeleri bir aylık açlık grevine başlıyor

"Korkmuyoruz, tam tersine AKP korkuyor"

08 Ağustos 2017 19:27

Özgün müzik grubu olan Grup Yorum, tutuklu üyelerinin serbest bırakılması ve KHK ile ihraç edilen, işlerine dönmek için sürdürdükleri açık grevinin 152. gününde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin kabul edilmesi için 1 aylık açlık grevine başlıyor.

Grup Yorum, tutuklu üyeleri; Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Bergün Varan, koro üyesi İlyas Kazan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun'un serbest bırakılması talebinde bulunarak açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

"Bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz"

Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada “Adaletsizliğe karşı çıkan sanatçılar, işini isteyen akademisyenler hapiste. Bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz. Bir avuç zengin,varyemez, zübük gününü gün edecek diye, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, insanlığımızdan, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Korkmuyoruz, tam tersine AKP korkuyor bizden, büyüteceğiz korkularını. Bir ülkenin sanatçılarını, akademisyenlerini kendileri gibi düşünmüyor diye hapse atanlar siyasi olarak ölüdür demiyoruz, ölmüştür artık diyoruz. İyi ve doğru bir yoldayız biz, kanıtı AKP'nin saldırılarıdır. Direnişimizin, taleplerimizin ve öfkemizin sonuçlarıdır AKP'nin bu çaresizce saldırıları” ifadelerine yer verilerek destek çağrısı yapıldı.

Grup yorum üyeleri açlık grevlerini bu akşam saat 19.00' de Küçük Armutlu’da başlatacak.

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