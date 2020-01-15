Grup Yorum'un açlık grevine zorla müdahale iddiası

Cumhuriyet'tennVaran, süresiz açlık grevi direnişleri olduğunu belirterek “Görmeyen gözleri, sağır kulakları açabilmek için bu direnişi yapıyoruz. Şu an 6 üyemiz tutuklu ve 3 üyemiz, İbrahim Gökçek süresiz açlık grevinde. Hakkımız neyse onu istiyoruz. İbrahim Gökçek zorla müdahale ile tehdit ediliyor. Bir insana kendi isteği dışında zorla müdahale etmek cinayet işlemek demektir. Zorla müdahale ile direnişimizi bitiremezler. Bende Grup Yorum üyesi olarak taleplerimizin kabul edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.