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Grup Yorum'un açlık grevine zorla müdahale iddiası

Grup üyesi İbrahim Gökçek, süresiz açlık grevinin 200’lü günlerine yaklaştı

15 Ocak 2020 09:05

Yaklaşık 190 gün açlık grevi yaptıktan sonra bir süre ara veren Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyelerinden Bergün Varan, “Süresiz açlık grevinin 200’lü günlerine yaklaşan İbrahim Gökçek’e zorla müdahale tehditleri yapıyorlar” dedi.

Grup Yorum'un talepleri

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleri için açlık grevi yapıyor. Haziran ayında süresiz açlık grevine başlayan ve neredeyse 1 yıldır tutuklu olan Barış Yüksel 190’ıncı gününde greve ara vermişti.

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