Grup Yorum konser vereceği alana alınmadı

Antalya Valiliği'nin kararıyla konseri yasaklanan Grup Yorum, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'na alınmayınca Hasan Subaşı Parkı'nda toplanan hayranlarına mini bir konser verdi.

Muratpaşa İlçesi’ndeki Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda bugün saat 19.00’da Grup Yorum’un vereceği duyurulan konser, Antalya Valiliği tarafından yasaklandı.



Açık Hava Tiyatrosu’na alınmayan grup, Hasan Subaşı Parkı içinde toplanan hayranlarıyla bir araya geldi. Grup Yorum üyeleri, hayranları için 5 şarkı söyleyerek mini bir konser verdi.

DHA'nın haberine göre; polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda şarkılara eşlik eden kalabalık, halay çekti. Grup Yorum üyeleri, yasağa rağmen gelen hayranlarına teşekkür etti. Kalabalık sık sık, ‘Faşizme karşı omuz omuza’ diye slogan attı.

Mini konserin ardından Grup Yorum üyeleri Fırat Kıl ve Bahar Öztürk, isteyen herkese bilet ücretinin iade edileceğini söyledi. Kalabalık, açıklamaların ardından dağıldı.