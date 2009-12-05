Grup seksi reddedince öldürmüştü

İngiliz Meredith Kercher'in vahşice öldürülmesiyle açılan cinayet davasının beklenen kararı sonunda açıklandı. Amanda Knox 26 yıl hapse mahkum oldu.





Öğrenci değişim programıyla 2 yıl önce İtalya’ya giden ABD'li Amanda Knox, kendisi gibi öğrenci olan İngiliz Meredith Kercher ile aynı odayı paylaşıyordu. Amerikalı Knox, ev arkadaşı güzel Kercher yakın arkadaş oldu ve evde seks partisi düzenlemek istedi. Kercher grup sekse karşı çıktı. Bunun üzerine Knox, erkek arkadaşları Rafael Sollecito ve Guede Kercher ile birlikte zor kullanarak Meredith Kercher'i odaya hapsetti. İddiaya göre Knox, iki erkek arkadaşına bıçakla korkutmasını istedi.





Satanist ayini



İngiliz Kercher grup seksi rededince satanist ayinlerdeki gibi öldürüldü. Amerikalı Amanda Knox ilk duruşmada oda arkadaşı Meredith Kercher’i (21) boynundan bıçaklayarak öldürürken bu cinayeti bir satanist ayin gereği işlediğini anlattı. Savcı, daha sonra Knox’un erkek arkadaşı Raffaele Sollecito maktülü yere yatırıp tutarken “ayine” katılan Fildişi sahili uyruklu Rudy Guede adlı bir başka erkeğin de Kercher'in boğazını sıktığını söyledi.





Avukatların savaşı



Knox’un avukatı Carlos Vedova, son duruşmadan önce bu iddiaların geçerli olabilmesi için ciddi kanıtlar gerektiğini söylüyordu. Öldürülen İngiliz Kercher’in aile avukatı Francesco Maresca ise, katil zanlıları Knox, Sollecito ve Guede’den 36.3 milyon dolar tazminat talep ediyordu. Gece yarısı sonuçlanan davada Knox 26 yıl, sevgilisi Sollectio ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Cinayet bıçağı



Sollecito’ya ait olan cinayet bıçağının sapında Knox’un, bıçak ağzında ise Kercher’in DNA’sı bulunmuştu. Avukat Maresca, Kercher’in hiçbir zaman Sollecito’nun evine gitmediğini, o gece eve oda arkadaşı Knox tarafından çağrıldığını öne sürmüştü.





Cinayet süsü numarası



Cinayet sonrasında olay yerine gelen polis, Kercher’in öldürüldüğü odanın penceresini kırılmış halde buldu. Cam kırıkları içeri dökülmüş olsa da, polis duvarın dışarıdan bir kimsenin pencereye erişemeyeceği kadar yüksek olduğunu belirtti. Savunma avukatları ise cinayeti bir hırsızın gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürüyordu.



Öte yandan cinayetin gerçekleştiği yerde Kercher’in sutyeninden bir parça, banyodaki yer havlusunda Sollecito’ya ait kan izi ve Kercher’in cesedinin yanında yine Sollecito’nun kanlı ayak izi bulundu.





Aile desteği



Knox’a destek olmak için kız kardeşleri İtalya’ya geldi. Anne ve babası, kızlarının polis soruşturmasında kötü muamele ve şiddete maruz kaldığını öne sürmüş, polis bu ifadelerin ardından ardından Knox ve anne babasına karşı iftira davası dosyası hazırlamıştı. İtalyan yasalarına göre suçlu bulunan biri ölüm cezasının olduğu bir ülkeye teslim edilmiyor. 26 yıl hapis cezası alan Amanda Knox cezasını İtalya'da çekecek.



Knox, duruşmalarda bir gülen, bir durgunlaşan yüz ifadesi ve tepkili tavırlarıyla sinirleri bozuk bir insanın ruh halini yansıtıyordu.





Erasmus değil 'Orgasmus'



Sakin bir tarihi kent olan Perugia'nın halkı, cinayet ile anılmaya başlayan şehirlerinin durumunu Erasmus öğrencilerinin başıboşluğuna bağlıyor. Erasmus öğrencileri için Orgasmus öğrencileri tabirini kullanan Perugia'lılar, gençlerin çok eğlenceye düşkün ve sınırı aşan serbestliğe kaçtıklarını belirtiyorlar.