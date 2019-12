-GRUP MAÇLARI 28 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Türkiye'ni evsahipliğinde düzenlenecek olan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları, 28 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Grup maçlarının programı şöyle: 28 AĞUSTOS CUMARTESİ -------------------- (A) GRUBU (KAYSERİ) ------------------- Avustralya-Ürdün (Saat: 16.30) Angola-Sırbistan (Saat: 19.00) Almanya-Arjantin (Saat: 21.30) (B) GRUBU (İSTANBUL) -------------------- Tunus-Slovenya (Saat: 16.30) ABD-Hırvatistan (Saat: 19.00) İran-Brezilya (Saat: 21.30) (C) GRUBU (ANKARA) ------------------ Yunanistan-Çin (Saat: 16.00) Rusya-Porto Riko (Saat: 18.30) Fildişi Sahili-Türkiye (Saat: 21.00) (D) GRUBU (İZMİR) ----------------- Yeni Zelanda-Litvanya (Saat: 16.00) Kanada-Lübnan (Saat: 18.30) Fransa-İspanya (Saat: 21.00) 29 AĞUSTOS PAZAR ---------------- (A) GRUBU (KAYSERİ) ------------------- Ürdün-Angola (Saat: 16.30) Sırbistan-Almanya (Saat: 19.00) Arjantin-Avustralya (Saat: 21.30) (B) GRUBU (İSTANBUL) -------------------- Slovenya-ABD (Saat: 16.30) Hırvatistan-İran (Saat: 19.00) Brezilya-Tunus (Saat: 21.30) (C) GRUBU (ANKARA) ------------------ Çin-Fildişi Sahili (Saat: 16.00) Porto Riko-Yunanistan (Saat: 18.30) Türkiye-Rusya (Saat: 21.00) (D) GRUBU (İZMİR) ----------------- Litvanya-Kanada (Saat: 16.00) Lübnan-Fransa (Saat: 18.30) İspanya-Yeni Zelanda (Saat: 21.00) 30 AĞUSTOS PAZARTESİ -------------------- (A) GRUBU (KAYSERİ) ------------------- Ürdün-Sırbistan (Saat: 16.30) Avustralya-Almanya (Saat: 19.00) Angola-Arjantin (Saat: 21.30) (B) GRUBU (İSTANBUL) -------------------- Slovenya-Hırvatistan (Saat: 16.30) Tunus-İran (Saat: 19.00) ABD-Brezilya (Saat: 21.30) 31 AĞUSTOS SALI --------------- (C) GRUBU (ANKARA) ------------------ Rusya-Fildişi Sahili (Saat: 16.00) Porto Riko-Çin (Saat: 18.30) Yunanistan-Türkiye (Saat: 21.00) (D) GRUBU (İZMİR) ----------------- Yeni Zelanda-Lübnan (Saat: 16.00) Fransa-Kanada (Saat: 18.30) İspanya-Litvanya (Saat: 21.00) 1 EYLÜL ÇARŞAMBA ---------------- (A) GRUBU (KAYSERİ) ------------------- Sırbistan-Avustralya (Saat: 16.30) Almanya-Angola (Saat: 19.00) Arjantin-Ürdün (Saat: 21.30) (B) GRUBU (İSTANBUL) -------------------- Hırvatistan-Tunus (Saat: 16.30) İran-ABD (Saat: 19.00) Brezilya-Slovenya (Saat: 21.30) (C) GRUBU (ANKARA) ------------------ Çin-Rusya (Saat: 16.00) Fildişi Sahili-Yunanistan (Saat: 18.30) Türkiye-Porto Riko (Saat: 21.00) (D) GRUBU (İZMİR) ----------------- Kanada-Yeni Zelanda (Saat: 16.00) Lübnan-İspanya (Saat: 18.30) Litvanya-Fransa (Saat: 21.00) 2 EYLÜL PERŞEMBE ---------------- (A) GRUBU (KAYSERİ) ------------------- Angola-Avustralya (Saat: 16.30) Arjantin-Sırbistan (Saat: 19.00) Ürdün-Almanya (Saat: 21.30) (B) GRUBU (İSTANBUL) -------------------- ABD-Tunus (Saat: 16.30) Slovenya-İran (Saat: 19.00) Brezilya-Hırvatistan (Saat: 21.30) (C) GRUBU (ANKARA) ------------------ Porto Riko-Fildişi Sahili (Saat: 16.00) Yunanistan-Rusya (Saat: 18.30) Türkiye-Çin (Saat: 21.00) (D) GRUBU (İZMİR) ----------------- İspanya-Kanada (Saat: 16.00) Lübnan-Litvanya (Saat: 18.30) Yeni Zelanda-Fransa (Saat: 21.00) -ELEME TURU- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda eleme turu, 4 Eylül Cumartesi günü başlayacak. İstanbul'da yapılacak ve 7 Eylül tarihinde sona erecek eleme turundan sonra, çeyrek final müsabakaları 8-9 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonada, sıralama maçları 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılırken, yarı final müsabakaları ise 11 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 12 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak. -(A) MİLLİLER EN ÇOK YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞTI- Türkiye'de yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda mücadele edecek (A) Milli Takım, tarihinde gruptaki rakiplerinden en çok Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Yunanistan ile bugüne dek 52 maç yapan ''12 Dev Adam'', 22 galibiyet, 30 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı Türkiye 49-12 kazandı. Rakibiyle en son geçen yıl Polonya'da yapılan 36. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde çeyrek finalde karşılaşan Türkiye, normal süresi 65-65 berabere tamamlanan maçtan uzatma sonunda 76-74 yenilgiyle ayrılarak, yarı finale çıkamadı. -RUSYA İLE 12. RANDEVU- Türkiye, gruptaki rakiplerinden Rusya ile 12. kez karşı karşıya gelecek. ''12 Dev Adam'' rakibiyle daha önce yaptığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 11 Ağustos 2001'de Uluslararası Turgut Atakol Turnuvası'nda 92-71'lik skorla (21 sayı) elde eden milliler, en farklı skorlu yenilgisini ise 27 Haziran 1997'de İspanya'daki 30. Avrupa Şampiyonası'nda 87-56'lık skorla (31 sayı) aldı. Rusya ile de en son 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde karşılaşan milliler, 7.'lik maçında rakibine 89-66'lık skorla yenilerek, turnuvayı 8. sırada tamamlamıştı. Türkiye, katıldığı Dünya Şampiyonaları'nda Rusya ile 1 kez karşılaştı. -ÇİN'E HİÇ YENİLMEDİ- Türkiye, gruptaki rakiplerinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne bugüne dek hiç yenilmedi. Rakibiyle 4 kez karşılaşan milliler, 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. -FİLDİŞİ SAHİLİ İLE İLK KEZ- (A) Milli Basketbol Takımı, gruptaki rakiplerinden Fildişi Sahili ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Türkiye, gruptaki rakiplerinden Porto Riko ile ise tarihinde 1 kez karşı karşıya geldi. ABD'de 2002 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılan (A) Milliler, Dünya Şampiyonaları'nda ilk maçını Porto Riko ile oynadı. -EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTESİ SİNAN ERDEM'DE- Basketbol Şampiyonası'nın salonları arasında en fazla seyirci kapasitesine sahip olan salon Sinan Erdem Spor Salonu. Şampiyonada final grubu maçlarının yapılacağı Ataköy'deki salon, 15 bin 500 seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor salonu olma özelliğini taşıyor. -EN ESKİ SALON ABDİ İPEKÇİ- Şampiyonada İstanbul'da yapılacak (B) Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak olan Abdi İpekçi Spor Salonu, şampiyonadaki salonlar içinde en eskisi olarak dikkati çekiyor. İstanbul'da 1986'da yapılan Abdi İpekçi Spor Salonu, şampiyona öncesi geçen yıl yenilendi. Abdi İpekçi, 12 bin 500 seyirci kapasitesiyle Sinan Erdem Spor Salonu'ndan sonra en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci salon olma özelliğine sahip. İlk kez 22-26 Haziran tarihleri arasında yapılan 15. Uluslararası Turgut Atakol Turnuvasına ev sahipliği yapan Ankara Spor Salonu, 11 bin seyirci kapasitesine sahip. Halkapınar Spor Salonu ise, 10 bin seyirci kapasitesiyle, şampiyonada Kadir Has'dan sonra en az seyirci kapasitesine sahip salon durumunda. Şampiyonanın en az seyirci kapasitesine sahip olan salonu ise Kayseri'deki Kadir Has Spor Salonu.