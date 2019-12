'Grup, finalden daha zor'

2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. gruptaki ikinci maçında çarşamba günü Belçika ile karşılaşcak A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim, Ermenistan ve Belçika maçlarını değerlendirirken, gruptaki hedefleri ile ilgli de açıklamalarda bulundu.



2-0 kazanılan Ermenistan maçının herşeyden önce barışa hizmet etmesi açısından önemli olduğunu belirten Terim, temiz bir maç oynadıklarını ve karşılaşmanın hakemlerinin de oyuna olumlu yönde katkı yaptıklarını ifade etti.



Milli takımın panikle değil çabuk oynadığı vurgulayan deneyimli teknik adam, set oyunu anlayışında sabırla golü arayan bir yapıları olduğunu ve Ermenistan maçında da bunun karşılığını aldıklarını belirtti.



Ay-yıldızlıların grubunu da değerlendiren Terim, zorlu takımlarla mücadele edeceklerini, ancak her zaman olduğu gibi bir büyük turnuvaya daha katılmak istediklerini söyledi.



Terim, "Gruplar, finallerden daha zor. Avrupa şampiyonu İspanya var, Olimpiyat dördüncüsü olan takımda 7-8 tane oyuncusu olan bir Belçika var, her zaman Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan futbolculara sahip bir Bosna Hersek var. Bunların isteği de ilk ikiye girmek veya birinci gidebilmek. Şimdiki yeni statüde birinciler gidiyor Dünya Kupası'na. En iyi ikincilerin hesaplamaları var ama bizim için en büyük başarı istikrarı temin ederek, her iki senede bir şampiyonaya katılmaktır. Orada hedefleriniz üçüncülük olur, sonuncu olursunuz, birinci olursunuz, ama o festivalde bulunmak çok önemli" diye konuştu.



Yarı final oynadıkları Avrupa Şampiyonası'na da play-off oynamadan gittiklerini hatırlatan Fatih Terim, "96'dan bu yana Türk milli takımı çok yol katetti. Bizim de niyetimiz İspanya'ya rağmen Dünya Kupası finallerine direkt gitmek" dedi.



Çarşamba günü oynanacak Belçika maçının da zor geçeceğini söyleyen milli çalıştırıcı, rakibin olimpiyatlarda elde ettiği başarıya değinerek, "Beklenenden zor olacak. Ama Şükü Saracoğlu'nda seyircinin de desteğiyle kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Sözlerini sakat futbolcularla ilgili bilgi vererek noktalayan Fatih Terim, Gökdeniz'in kamptan ayrıldığını, Mehmet Aurelio ve Hakan Balta'nın durumlarının ise maç saatine kadar netlik kazanmayacağını bildirdi.