Grup Başkanvekil Özkoç: CHP'ye laf söylemek Erdoğan'ın haddine değil

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'lileri parti yönetiminden hesap sormaya çağırmasına ilişkin “haddine değildir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP’nin HDP’yi Meclis'e taşıdığını iddia edip, “Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP’liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz” demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini Artı Gerçek’ten Esra Koçak'a değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erdoğan’ın CHP’ye yönelik söylediği sözleri tarafsız ve bağımsız bir Cumhurbaşkanına hiç yakışmadığını ifade etmek isterim. Aslında Erdoğan’ın tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak değil, AKP genel başkanı olarak konuşacağını söylemiştik. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olmakla bir partinin başkanı olmak başka şeylerdir” dedi.

“Erdoğan’ın CHP ile ilgili sözleri haddine değildir. CHP tarihe mal olmuş ve sırtını millete dayayan bir siyasi partidir” diyen Özkoç, AKP’nin 16-17 yıllık bir siyasi parti olduğunu belirtti.

Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ayrışması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Özkoç, “Biz de tam tersi birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.