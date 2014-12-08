'Grumpy Cat' sahibine servet kazandırdı

Gerçek adı "Tartar Sos" (Tardar Sauce) olan, ancak huysuz yüz ifadesiyle "Grumpy Cat" (huysuz kedi) olarak tanınan dişi kedi, internette ün kazandığı iki yıl içinde sahibine yaklaşık 100 milyon dolar kazandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eylül 2012'de fotoğrafının internete yüklenmesiyle ünlenen Grumpy Cat, sahibi Tahatha Bundesen'e şimdiye kadar 99,5 milyon dolar kazandırdı. Kedisinin ilerleyişinin "önlenemez" olduğunu söyleyen Bundesen, "Sosyal medyada ünlendiği ilk günlerde, garson olarak çalıştığım işyerinden ayrılmak zorunda kaldım. O günden bu yana telefonum hiç susmadı" diyor.

Huysuz yüz ifadesi

Grumpy'nin iki yılda kazandığı para, Hollywood ünlülerinin veya yıllık geliri yaklaşık 42 milyon dolar olarak gösterilen Christiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcuların gelirini çoktan geçmiş durumda.

Grumpy'yi diğer kedilerden farklı yapan ise Bundesen'in ifadesiyle "cüce kedi" olarak doğmuş olması ve cüceliğinin ona huysuz bir yüz ifadesi vermesi. Grumpy'nin Facebook'taki resmi sayfasının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.