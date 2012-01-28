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Dünya

''Grönlandlı Robin Hood''a ceza KOPENHAG (A.A)

28 Ocak 2012 00:18

-''Grönlandlı Robin Hood''a ceza KOPENHAG (A.A) - 27.01.2012 - Bankanın hatası sebebiyle bir anda milyoner olan işsiz Grönlandlıya, paranın bir kısmını harcamak ve dağıtmak suçundan ceza verildi. Yerel medyanın ''Grönlandli Robin Hood'' lakabını taktığı Angut Kleist, 2008 yılında, bankasının yaptığı hata nedeniyle hesabında yaklaşık 1,3 milyon Danimarka kronu olduğunu fark etti. Hata anlaşılmadan önce Kleist, ailesine, arkadaşlarına ve evsizlere paranın bir bölümünü dağıttı. Ancak banka yönetimi hatasını anladıktan sonra Kleist'i mahkemeye verdi. Bunun üzerine Angut Kleist, parayı Alman piyangosundan kazanmış olabileceğini öne sürdü. Danimarka Yüksek Mahkemesi ise bugün Grönland Temyiz Mahkemesi'nin kararını doğrulayarak, ''paranın piyangodan gelmiş olduğuna dair kanıt bulunmadığı'' sonucuna vardı. Ancak Yüksek Mahkeme, Kleist'in dolandırıcı olmadığına ve paraya tesadüfen sahip olduğuna hükmederek, ''cömert Grönlandlının'' paranın kendisine ait olduğuna inandığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, Kleist'i, harcadığı 421 bin 500 Danimarka kronu'nu geri ödeme ve 100 saat sosyal hizmet görevinde bulunma cezasına çarptırdı.

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