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Dünya

Grönland'da özerklik çığlığı

Kuzey Amerika kıtasına bitişik Grönland'da halk, Danimarka'dan daha fazla özerklik talebine ezici çoğunlukla destek verdi

26 Kasım 2008 02:00

Atlas Okyanusu'ndaki Kuzey Amerika kıtasına bitişik Grönland'da halk, Danimarka'dan daha fazla özerklik talebine ezici çoğunlukla destek verdi.

Grönland Seçim Komisyonu’nun açıklamasına göre, bağlayıcı olmayan referandumda, özerkliğin genişletilmesine halkın yüzde 76'sı "evet", yüzde 24'ü " hayır" dedi.

Daha geniş özerklik planı, Grönland'ın yerel polis gücünün, mahkemelerin, kıyı korumanın kontrolünü eline almasını ve Grönland dilinin resmi dil olmasını öngörüyor.
Planla ayrıca, petrol gelirlerinin Grönland ve Danimarka arasında paylaşımına yönelik yeni ilkeler getiriliyor.


Grönlandlı bir balıkçı

Referandum, ekonomisi Danimarka'nın sübvansiyonuyla desteklenen özerk toprakların bağımsızlığı yolunda önemli bir adımı olarak görülüyor.

Danimarka'dan gelen yılda ortalama 540,6 milyon dolar para yardımı gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 30'unu oluşturan Grönland, ekonomisini balıkçılık ve turizme dayandırıyor.
Adada alkolizm, uyuşturucu, yüksek intihar oranı gibi sosyal sorunların varlığı dikkat çekiyor.


Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda buz tabakaları incelen Grönland'da, geleneksel yaşamı tehdit eden bu küresel gelişme, petrol çıkarılmasını da kolaylaştırmış durumda. Maden ve petrol zengini olmayı bekleyen Grönland, Danimarka ile petrol gelirini yüzde 50 paylaşma konusundaysa anlaştı.

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